Hierzulande ist der Name Chadwick Boseman noch nicht allzu bekannt. Doch in den USA sorgte der 40-Jährige bereits für Aufsehen. Nach einem Regie-Studium, Jobs als Schauspiellehrer und Auftritten in Serien wie „CSI: New York“ oder „Emergency Room“ spielte er gleich in seiner ersten großen Kinorolle in „42“ die Baseball-Ikone Jackie Robinson. Für „The First Avenger: Civil War“ schlüpfte Boseman vor zwei Jahren erstmals in das Kostüm des Superhelden Black Panther, den er nun in seinem eigenen, gleichnamigen Film (ab 15.2. im Kino) verkörpert.

„Black Panther“ ist der erste schwarze Superheld in der neuen Ära der großen Comicverfilmungen. Höchste Zeit, oder?

Chadwick Boseman: Ja, aber dass dieser Moment relativ spät kommt, macht ihn nicht weniger bedeutend.

Warum hat es denn so lang gedauert?

Da fragen Sie den Falschen. Aber es brauchte die richtigen Leute. Menschen, die ein Gespür dafür haben und Mut. Die sich nicht davon abschrecken lassen, dass irgendwer in der Branche immer sagt, ein Film mit einem schwarzen Helden würde nicht funktionieren. Und ich bin mir sicher, dass „Black Panther“ alle Zweifler Lügen strafen wird.

Wie würden Sie die Bedeutung, die ein Held wie der Black Panther hat, formulieren?

Es ist sehr inspirierend, auf der Leinwand jemanden zu sehen, in dem man sich wiedererkennen kann. Als Schwarzer siehst du fast immer Menschen, die zumindest optisch nichts mit dir gemein haben. Gleichzeitig ist „Black Panther“ für alle nicht-schwarzen Zuschauer eine Bereicherung. Es ist unglaublich wichtig, auch mal Helden zu sehen, die nicht dem typischen Bild entsprechen.

Wann ist es Ihnen aufgefallen, dass diese Helden nicht so aussahen wie Sie?

Ich habe es immer als besonders empfunden, wenn doch einmal einer schwarz war. Green Lantern in den Comicheften zum Beispiel. Oder Brown Hornet, in der Bill Cosbys Zeichentrickserie „Fat Albert and the Cosby Kids“. Das waren eindrückliche Momente.

Wer waren Ihre Vorbilder?

Meine Eltern haben immer darauf gedrängt, dass ich mich auskenne mit den Menschen, die in der Realität Heldenhaftes geleistet haben. Bei uns waren die Größen der Bürgerrechtsbewegung ein Thema, Martin Luther King, Malcolm X, Medgar Evers. Aber am meisten beeindruckt haben mich immer Sportler. Michael Jordan zum Beispiel, und Muhammad Ali.

Hat er Sie für „Black Panther“ inspiriert?

Ali war immer präsent. Seine Stärke, seine Energie, sein Selbstbewusstsein. Aber auch Mandela, Patrice Lumumba, Shaka Zulu oder Obama waren wichtig für mich. Sie dienten mir als Projektionsfläche. Sie alle flossen in meinen Black Panther ein.

Hatten Ihre Eltern auch einen großen Einfluss, als Sie eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen haben?

Sie haben mich weder ermutigt noch entmutigt. Meiner Mutter ging es darum, dass wir nicht in Schwierigkeiten geraten. Alles Positive, das uns daran hinderte, war ihr recht. Sport zum Beispiel. Oder mein Talent fürs Visuelle, denn ich habe viel gemalt. Als mein großer Bruder sich für eine Karriere als professioneller Tänzer entschied, waren meine Eltern sicherlich nicht begeistert, aber sie haben es akzeptiert. Und so war es auch, als ich dann Film und Theater studieren wollte.

Wie kamen Sie zu Film und Theater?

Ich habe meinen Bruder oft begleitet, wenn er auf der Bühne stand. Die Proben haben mich fasziniert, weniger das Geschehen auf der Bühne, als die Arbeit seiner Regisseure und Lehrer. Noch wichtiger waren die Filme, allen voran die von Spike Lee. In „Do the Right Thing“, „School Daze“ oder „Malcolm X“ sah ich plötzlich afroamerikanische Kultur, alles wonach ich mich sehnte, auf Celluloid gebannt.

Sie haben dann zuerst Regie studiert, bevor Sie Schauspieler wurden.

Meine Professorinnen haben darauf gepocht, dass man als Regisseur das Handwerk des Schauspielers beherrschen muss. Für mich waren das immer zwei Seiten einer Medaille. Ich habe deswegen nie gesagt, dass ich hier nichts mehr mache. Im Gegenteil, es gibt einige Projekte, die ich demnächst umzusetzen vorhabe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2018)