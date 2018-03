Rose McGowan sendet Geburtstagsgruß an Weinstein

US-Schauspielerin Rose McGowan (44) hat einen bedrohlich klingenden Geburtstagsgruß an den Filmproduzenten Harvey Weinstein gesendet. "Alles Gute zum Geburtstag, Harvey Weinstein", sagt sie in einem via Twitter verbreiteten Video, das sie in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) postete. "Ich habe dir gesagt, dass wir dich holen kommen."

McGowan wirft Weinstein vor, sie vor 20 Jahren vergewaltigt zu haben. Der Filmproduzent hatte am Montag seinen 66. Geburtstag. "Ich habe dir vor zwanzig Jahren gesagt, dass wir dich holen kommen, falls du das einem anderen Mädchen oder einer anderen Frau antust", führte sie weiter aus. "Dass ich dich holen komme. Alles Gute zu deinem verdammten Geburtstag. Von uns allen. Wir gewinnen." Ihre Botschaft beendete sie mit einem ironischen Augenzwinkern. Eine Twitternutzerin kommentierte, sie habe das Gefühl, McGowan imitiere mit ihrer Mimik Weinsteins Flirtverhalten.

A message to Harvey Weinstein on his birthday #RoseArmy pic.twitter.com/YP61rONbjg — rose mcgowan (@rosemcgowan) 20. März 2018

McGowan war eine der ersten Frauen, die Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorwarfen. Die Vorwürfe kosteten den mächtigen Filmproduzenten seinen Status als Hollywood-Mogul. Weinsteins frühere Firma entließ laut Mitteilung vom Montag alle Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung aus Schweigevereinbarungen, die Opfer und Zeugen daran hindern sollten, über sexuelle Übergriffe des Produzenten zu sprechen. Gleichzeitig meldete die Firma Insolvenz an, sie soll aber fortgeführt werden.

Harvey Weinstein: Diese Frauen klagen an

(APA/dpa)