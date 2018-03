Arnold Schwarzenegger am offenen Herzen operiert

Arnold Schwarzenegger musste laut einem Bericht des US-Promiportals "TMZ" am offenen Herzen operiert werden. Dem Bericht zufolge Ursprünglich sollte im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles eine künstliche Klappe mittels Katheter ersetzt werden. Dabei sollen allerdings Komplikation aufgetreten sein, die am Donnerstag einen mehrstündigen Eingriff am offenen Herzen erforderlich machten. "TMZ" beruft sich auf Quellen aus Schwarzeneggers Umfeld, von seiner Familie offiziell bestätigt wurde die Nachricht aber nicht. Der 70-Jährigen soll sich mittlerweile in einem stabilen Zustand befinden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat "meinem Freund Arnold Schwarzenegger" bereits via Twitter Genesungswünsche gesendet:

Ich wünsche meinem Freund Arnold @Schwarzenegger gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in #Wien im Mai! @Regions20 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 30. März 2018

Schwarzenegger wurde bereits 1997 am offenen Herzen operiert, damals musste er sich eine Aortenklappe ersetzen lassen. Der Eingriff sei damals nicht zwingend erforderlich gewesen, Schwarzenegger soll aber darauf bestanden haben, "solange er noch jung" ist.

>>> Bericht auf "TMZ.com"

(Red.)