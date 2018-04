„Die eigene Erinnerung täuscht“

Was sind Ihre ersten Assoziationen mit Wien?

Gregor Gysi: Das erste Mal war ich noch zu DDR-Zeiten im Jahr 1988 in Wien, weil sich die Vertreter aller Rechtsanwaltskammern hier trafen. Ich wohnte in einem Hotel an der Ecke dieses Platzes, wo diese Pferdekutschen stehen und der Dom.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)