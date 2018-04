Arnold Schwarzenegger wurde am Herzen operiert

Kaliforniens Ex-Gouverneur und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat sich nach einer überstandenen Herz-Operation zu Wort gemeldet. "I'm back!"(Ich bin zurück), verkündete der 70-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter in Anlehnung an sein berühmtes "Terminator"-Filmzitat "I'll be back" (Ich komme wieder).

"Ich bin aufgewacht, und das ist ein Grund, dankbar zu sein." Der gebürtige Steirer dankte außerdem Ärzten und Krankenschwestern sowie seinen Fans für "alle netten Nachrichten". Schwarzeneggers Sprecher hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass der Schauspieler den Eingriff gut überstanden habe und seine ersten Worte "Ich bin zurück" gewesen seien.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.