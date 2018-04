Brauer: "Neuer Antisemitismus mit Flüchtlingen importiert"

Es war eine zum Teil höchst emotionale Debatte, die sich Anfang März im österreichischen Fernsehen geboten hat. In ihrem Zentrum stand der Wiener Künstler Arik Brauer. Zu den Themen der Diskussionsrunde, an der auch Altbundespräsident Heinz Fischer und der nunmehrige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, teilgenommen hatten, gehörten etwa Liederbücher von Burschenschaften mit antisemitischen Texten. Allen voran aber: die Einwanderer. Brauer argumentierte damals: Es gebe eine Viertelmilliarde Araber, die die Juden am liebsten "am Grund vom Mittelmeer" sehen würden. "Wenn mich einer umbringen will (Brauer ist selbst Jude, Anm.), dann sicher nicht einer dieser Fechter", meinte er.

Nun, rund drei Wochen nach der ORF-Diskussion anlässlich des 80. Jahrestages des "Anschlusses" Österreichs an Nazi-Deutschland im Jahr 1938, legte Brauer nach. Vom "Kurier" auf seinen TV-Auftritt angesprochen, meinte er am Mittwoch: "Ein neuer Antisemitismus wurde mit den Flüchtlingen importiert. Natürlich gibt es immer andere, die anders empfinden. Aber ich sage, dass die Mehrheit der arabischen Muslime die Juden hassen. Sie fühlen sich vom Staat Israel gedemütigt."

Er nehme das "gar nicht persönlich, die Menschen empfinden das so, sie wurden so erzogen", sagte Brauer, dessen Vater während der NS-Zeit ermordet wurde, während er selbst in einem Versteck überlebte, weiter. Es sei nicht auszuschließen, so der Künstler, dass er das "an ihrer Stelle auch so sehen" würde.

Brauer: Wort "Nazi" wird zu leicht verwendet

Zu der Genese der Geringschätzung von Juden meinte der Grafiker und Sänger: "Natürlich war es der Katholizismus, der über 2000 Jahre zum Judenhass verleitet hat." Doch werde das Wort Nazi heute zu leicht verwendet: "Wenn man heute für jeden Blödsinn eines Halbwüchsigen das Wort Nazi verwendet, ist das eine Verkleinerung des Begriffes."

Unbestritten sei jedenfalls ein Rechtsruck in Europa. Das habe "viele kleine Gründe", der Hauptgrund aber sei für ihn eindeutig: "Für mich ist die muslimische Einwanderung schuld daran, dass die FPÖ zu einer Massenpartei werden konnte und in der Regierung sitzt. Die Rechten haben von Anfang an begriffen, dass die muslimische Migration ein Pferd ist, auf dem man vorwärts reiten kann." Nicht begriffen hätten sie hingegen, "wie man die Probleme wirklich löst".

>>> Arek Brauer im "Kurier"

(hell)