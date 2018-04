Von James Bond bis SOKO Kitzbühel: Cine Tirol feiert 20-jähriges Bestehen

Die Film Commission Cine Tirol wird 20. Insgesamt 527 Spiel- und Dokumentarfilme sowie 566 Werbefilme und Musikvideos wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Tirol realisiert – darunter große Kinoproduktionen wie „James Bond 007 – SPECTRE“, „Powder Girl“ und „1809 – Die Freiheit des Adlers“; Fernsehfilme wie „Schwabenkinder“, „Der Schandfleck“ und „Fremder Feind“, dazu noch die zwei TV-Serien „SOKO Kitzbühel“ und „Der Bergdoktor“ sowie mehrere TV-Reihen wie „Im Tal des Schweigens“ und „Da wo die Berge sind“.

Auch zahlreiche Dokumentarfilme wie „Glockner – Der schwarze Berg“, „Inn – Der grüne Fluss aus den Alpen“ und „Die Alpen - Im Reich des Steinadlers“ wurden in Tirol gedreht. Die teilweise sehr aufwändigen Werbefilme großer Marken speziell der Auto-, Mode- und Sportbranche sowie die Musikvideos prominenter Künstler wie Ed Sheeran, Rammstein und Tiziano Ferro komplettieren die große Bandbreite unterschiedlichster Filmproduktionen in Tirol.



Die Mehrzahl der Filmprojekte stammen aus Österreich und Deutschland, aber auch aus vielen anderen europäischen Ländern wie Großbritannien, Schweden, Niederlande, Schweiz, Ungarn und Russland, darüber hinaus noch aus fernen Ländern wie beispielsweise aus den USA bzw. aus Kanada, Südkorea, China und vor allem Indien.

Mehr als 9000 Drehtage

Mehr als 120 Millionen Euro wurden an rund 9000 Drehtagen für produktionsbedingte Ausgaben wie Unterkunft, Verpflegung, Transport, Mieten und Gehälter für Tiroler Filmschaffende in den Tiroler Regionen bezahlt. „Damit beweist Cine Tirol, dass ihr umfassendes Engagement in diesem Bereich mit einem hohen ‚return on investment‘ belohnt wird, der der heimischen Wirtschaft und Bevölkerung zu Gute kommt. Denn für jeden Euro, der von Cine Tirol für filmunterstützende Maßnahmen eingesetzt wird, werden über sechs Euro in Tirol ausgegeben!“, sagt Johannes Köck, Leiter der Cine Tirol Film Commission seit ihrer Gründungsphase.



Die Dreharbeiten für diese vielfältigen Filmproduktionen fanden in allen Bezirken Tirols statt – beispielsweise in Obertilliach in Osttirol, in der Gamsstadt Kitzbühel, auf dem Hintertuxer Gletscher, im Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach, in den Kristallwelten in Wattens, vor dem Goldenen Dachl und auf der Bergisel Schanze in Innsbruck, auf dem Gaislachkogel hoch über Sölden und im Kaunertal, in St. Anton am Arlberg sowie im Lechtal.

Millionenpublikum im In- und Ausland

Die in Tirol realisierten Filmproduktionen erreichen ein Millionenpublikum im In- und Ausland – allein 2017 waren es mehr als 1,7 Milliarden Menschen. Es gilt als erwiesen, dass sich Touristen von Filmen für ihre Urlaubsentscheidung inspirieren lassen – dieser Effekt ist auch in Tirol nachweisbar: Die Region Wilder Kaiser wurde durch die TV-Serie „Der Bergdoktor“ nicht nur im deutschsprachigen Raum enorm bekannt und „James Bond 007 – SPECTRE“ soll speziell durch die einzigartige Installation 007 ELEMENTS hoch über Sölden große filmtouristische Effekte auslösen.



„Es freut mich sehr, dass die ursprüngliche Idee einen so großen und anhaltenden Erfolg bewirkt hat – Tirol hat sich zu einem überaus bekannten und beliebten Filmland entwickelt und spielt auf diese Weise in der internationalen Filmbranche zwischen Hollywood und Bollywood mit", sagt Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung und gemeinsam mit dem Tiroler Produzenten und Regisseur Erich Hörtnagl Gründungsvater von Cine Tirol.



„Es war, ist und bleibt eine wunderbare Aufgabe, Tirol als Filmland bewerben zu dürfen – unser Land kann Filmschaffenden aus nah und fern nicht nur viele tolle Drehorte im alpinen Raum anbieten, sondern auch viele spannende Geschichten", ergänzt Johannes Köck.

Engagement auf drei Ebenen

Cine Tirol agiert auf drei Ebenen: an erster Stelle steht die Bewerbung der Tiroler Drehorte beispielsweise im Rahmen internationaler Filmfestivals wie in Berlin oder Cannes, durch die die Aufmerksamkeit der Filmschaffenden für die Locations bezüglich Natur und Architektur in Tirol geweckt wird. Die Unterstützung seitens des Cine Tirol Teams vor und während der Dreharbeiten in Tirol, insbesondere durch das Location Service inklusive Location Scouting, hilft den Filmschaffenden in weiterer Folge bei der Suche nach den geeigneten Drehorten. Außerdem kann Cine Tirol durch Produktionskostenzuschüsse für ausgewählte Filmproduktionen auch einen finanziellen Beitrag zur Realisierung leisten.

Erste regionale Film Commission Österreichs

Die 1998 unter dem Dach der Tirol Werbung gegründete und vom Land Tirol mit einem Sonderbudget ausgestattete Cine Tirol war die erste regionale Film Commission Österreichs und ist Mitglied der Association of Film Commissioners International bzw. Gründungsmitglied des EUFCN - European Film Commission Network und der Arbeitsgemeinschaft AUSTRIAN Film Commissions & Funds.