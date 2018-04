Dolce & Gabbana: Ihr Label soll mit ihnen sterben

Ein edelsteinbesetztes Korsett und eine zugehörige Jacke von Dolce & Gabbana trug Madonna 1990 bei der Premiere der Doku "In Bed With Madonna" - und machte damit die Welt auf das Designer-Duo aufmerksam. Seit 1985 arbeiten die zwei Italiener zusammen, bis 2004 waren sie auch privat ein Paar. Das Label gehört zu den bekanntesten der Welt. Doch es soll sie nicht überleben, hat jetzt der 55-jährige Stefano Gabbana in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera gesagt.

Domenico Dolce (59) gab im selben Interview an, sie hätten "jedes Angebot, die Marke zu kaufen, abgelehnt."

Ein Vermögen haben die zwei in den vergangenen Jahrzehnten angehäuft - doch nun hätten sie nicht die Zeit, es auszugeben, sagt Gabbano. Ziel sei aber auch nicht Reichtum, sondern Erfolg.

Domenico Dolce wurde 1958 auf Sizilien geboren, Stefano Gabbana 1962 in Mailand. Dolce entwarf schon mit sechs Jahren seine eigene Kleidung und schneiderte. 1982 gründeten die beiden eine gemeinsame Design-Beratungsfirma.

