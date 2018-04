Insta-Famous ... mit David Hasselhoff im Stau

Da soll noch jemand behaupten, auf Instagram geht es nur um schöne Bilder (und Kunstmalerei-Homestories). Denn die Image-Sharing-App hat natürlich auch einen ausgesprochenen Servicecharakter. Wer zum Beispiel David Hasselhoff folgt (aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich sind es eher nostalgische), konnte unlängst mit Freude vernehmen, dass „the Hoff“ demnächst durch Österreich und Deutschland touren wird.

Am 4. Mai können wahrhaft auch österreichische Fans in der TipsArena Linz zu „30 Years Looking For Freedom“ abrocken. Das ist natürlich sagenhaft, und es gibt auch bestimmt ausreichend Musikfreunde, die sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen werden. (Nur das Verhältnis des Autors zu dem musizierenden Hasselhoff ist leider wegen eines Krankenhauszimmernachbarn gestört, der in den fernen frühen Neunzigern unverdrossen mit „appilukkifofridam“ seinen Kreuzbandriss wegträllerte. Er wird es also nicht nach Linz schaffen.)

Nun ist es ja so, dass der Ruhm von „the Hoff“ besonders in deutschsprachigen Ländern außerordentlich groß ist. „Baywatch“ natürlich, zuvor aber noch „Knight Rider“ machten ihn zum Star in Mitteleuropa, als er in seiner Heimat lange keinen ähnlichen Ruhm genoss. Es ist also gut möglich, dass Hasselhoff, als er am Osterwochenende auf einer deutschen Autobahn (er war in Carmen Nebels Ostershow im ZDF aufgetreten) im Stau stehen musste und dies freundlicherweise auf Instagram (unfreundlicherweise aber ohne Geotag) dokumentierte, das eine oder andere Autogramm verteilen musste.

Einen gewissen Kultstatus genießt Hasselhoff natürlich weiterhin. Darum verpflichtete ihn unlängst auch Netflix für einen recht lustigen Werbespot im Stil eines Achtzigerjahre Infomercials: Hasselhoff bewirbt darin den (fiktiven) „Grabflix 2000“, ein Greifarm-Gadget, dank dessen der Netflix-Seriensüchtige seine Bingewatching-Session nicht wegen unliebsamer Snackpausen am Kühlschrank unterbrechen muss: #PinchAndBinge, sehr lustig, also: #rofl.

Dass Hasselhoff eine etwas ältere Fangemeinde anspricht, merkt man schon daran, dass seine Facebook-Fangemeinde (360.500 Fans) bei weitem seine Insta-Reichweite (165.000 Followers) übertrifft: Old School eben. Tatkräftige Unterstützung erfährt „the Hoff“ jedenfalls durch seine Lebensgefährtin Hayley Roberts (5000 Followers, immerhin aber mit der Email ihrer PR-Agentin im Profiltitel): Seit 2011 sind die beiden ein Paar, und diese „From Rags to Riches“-Liebesgeschichte des Schauspielers und der Verkäuferin in Cardiff (umfassend dokumentiert etwa von The Sun) lässt sich auch schön auf Roberts' Insta-Account verfolgen. Auch, wenn Hasselhoff da manchmal ein bisschen den Bauch einziehen muss, um eine gute Figur zu machen.

Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass sich Hasselhoff heute wie ein Fisch durch Social-Media-Kanäle bewegt. Vor etwas mehr als zehn Jahren machte er ja weniger rühmliche Erfahrungen mit dem destruktiveren Potenzial von im Internet verbreiteten Videos. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Instagram ist und bleibt ein Happy Place, an dem so garstige Erinnerungen keinen Platz finden.