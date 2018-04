Mann kletterte auf Grundstück von Taylor Swift - drei Tage Haft

Mit dem Versuch, eine Mauer auf dem Grundstück der Sängerin Taylor Swift (28) in Beverly Hills zu erklimmen, hat sich ein Mann drei Tage Haft eingehandelt. Der 23-Jährige habe sich wegen widerrechtlichen Betretens schuldig gemacht, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch mit.

Der Angeklagte habe den Vorfall vor Gericht nicht abgestritten, hieß es weiter. Neben der kurzen Haftstrafe verhängte der Richter dreijährige Bewährungsauflagen und wies den Mann an, von Swift Abstand zu halten. Bis zu sechs Monate Haft wären möglich gewesen.

Der als obdachlos beschriebene Mann war am Sonntag dabei erwischt worden, als er eine Mauer in Beverly Hills hochklettern wollte. Sicherheitskräfte hätten ihn wiederholt aufgefordert, den Ort zu verlassen, hieß es. Am Ende riefen sie die Polizei um Hilfe.

Swift sei die Eigentümerin des Hauses, das derzeit aber nicht bewohnt sei, teilten die Behörden mit. Dem Internetdienst "TMZ.com" zufolge hatte die Sängerin die Villa im Jahr 2015 für 25 Millionen Dollar (20,22 Mio. Euro) erstanden und zwischenzeitlich eine über zwei Meter hohe Mauer darum bauen lassen.

