Ein Jahr Hospiz für Obdachlose in Graz

Graz. Es war eine emotionale Feier in einer emotionalen Umgebung: Das Vinzidorf-Hospiz in Graz beging am Freitag seinen ersten Geburtstag – unter der Gästen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, die ehemalige Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic, Landtagspräsidentin Bettina Vollath, Styria-Vorstand Kurt Kribitz, natürlich Pfarrer Wolfgang Pucher von den VinziWerken und viele Kooperationspartner und Freunde der Elisabethinen, die das Hospiz betreiben.

Videobotschaften gab es unter anderem von Styria-Vorstandsvorsitzendem Markus Mair und Styria-Aufsichtsratsvorsitzendem Friedrich Santner. Santner ist auch CEO der Anton Paar GmbH, die für die Baukosten des Hospiz für Obdachlose aufkam. Bischof Wilhelm Krautwaschl ließ über Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz ein Geschenk überbringen – die Diözese Graz-Seckau stiftet zum 800-Jahr-Diözesanjubiläum fünf Jahre lang jährlich 10.000 Euro für das Hospiz.

Apropos VinziWerk: In Wien fand am Donnerstag die Gleichenfeier für das VinziDorf in der Hetzendorferstraße 117 in Meidling statt – hier sollen künftig 24 Obdachlose ein Zuhause bekommen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)