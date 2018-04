Helden für einen Tag

Am 21. August 2015 beendeten drei junge US-Touristen einen Terroranschlag auf einen Hochgeschwindigkeitszug von Brüssel nach Paris. Weil Clint Eastwood für die Hauptfiguren keine passenden Schauspieler fand, engagierte er die echten Protagonisten. Was Alek Scarlatos, Anthony Sadler und Spencer Stone an schauspielerischer Routine vermissen lassen, machen sie aber durch unbeirrbare Authentizität wett.

Sie haben wortwörtlich ins Angesicht des Todes geblickt. Was denkt man sich da?

Spencer Stone: Ich habe gesehen, dass der Attentäter eine Schusswaffe hatte. Und dann sagte Alek zu mir: „Greif ihn dir jetzt!“ Ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich da sehr viel nachgedacht habe. Ich wusste nur, dass das wahrscheinlich unsere einzige Gelegenheit sein wird, zu überleben.

Anthony Sadler: Ich bin jeden Tag dankbar dafür, am Leben zu sein. Und ich bin froh, dass wir die Gelegenheit hatten, unsere Geschichte jetzt so detailreich erzählen zu können.

Was möchten Sie denn, dass die Leute sich aus dem Film mitnehmen?

Sadler: Dass wir drei keine außergewöhnlichen Menschen sind. Das zeigt der Film sehr gut. Dadurch können sich die Menschen mit uns identifizieren, und vielleicht schenkt es ihnen das Selbstvertrauen, dass sie auch Krisensituationen bewältigen können. Ich glaube fest, dass jeder Mensch zu außergewöhnlichen Taten fähig ist.

Sie haben aber eine militärische Ausbildung.

Scarlatos: Ich glaube gar nicht, dass uns das so geholfen hat. Es ging ja alles so schnell. Als alles vorbei war, waren wir allerdings sehr froh über unser Erste-Hilfe-Training.

Attentäter Ayoub El Khazzani ist in Frankreich in Haft. Haben Sie ihn je getroffen?

Stone: Nein, nie. Ich denke auch nie an ihn, ehrlich gesagt. Viele Menschen glauben, dass wir ihn sicher hassen, aber er existiert nicht wirklich für uns.

Haben Sie eigentlich keine Angst davor, dass Sie durch den Film zum Ziel einer neuen Attacke werden könnten?

Scarlatos: Es war uns immer klar, dass die Möglichkeit besteht. Aber wir waren sowieso von Haus aus alle drei immer schon etwas paranoid, viel hat sich also nicht geändert (lacht).

Stone: Lass sie nur kommen, wir erwarten sie mit offenen Armen – äh, ich sollte das vielleicht nicht sagen.

Sadler: Wir sind uns bewusst, dass eine Möglichkeit besteht, dass da draußen irgendjemand ist, der sich auf unsere Kosten einen Namen machen oder quasi Rache nehmen will. Das können wir auch nicht verhindern. Wir lassen uns unser tägliches Leben aber nicht durch diese Angst beeinträchtigen.

Die Welt hat sich in den letzten Jahren durch den Terror – und die Angst davor – aber dennoch stark verändert.

Sadler: Ja, heute finden neuartige Kriege ohne traditionelle Schlachtfelder statt. Jeder kann sich jederzeit einem Angriff ausgesetzt sehen.

Stone: Man muss immer und überall darauf eingestellt sein, dass man jederzeit zum Ersthelfer wird und sich um eine Situation kümmern muss, bevor noch die Polizei eintrifft. Das ist traurig, aber nun mal unsere Realität.

Was dachten Sie, als Clint Eastwood Sie fragte, ob Sie sich im Film spielen wollen?

Scarlatos: Er hat uns nach Los Angeles einfliegen lassen, und wir haben angenommen, wir sollten die Schauspieler treffen, die uns spielen würden. Als uns dann klar wurde, was er wirklich will, war das schon ziemlich irre für uns.

Hatten Sie überhaupt keine Bedenken, sich selbst zu spielen?

Scarlatos: Doch, schon. Aber dann dachten wir: „Wenn Clint Eastwood uns das zutraut, dann trauen wir es uns auch selbst zu.“

Wollen Sie drei eigentlich mit der Schauspielerei weitermachen?

Stone: Jetzt, wo uns Clint Eastwood persönlich in die Filmwelt eingeführt hat, können wir diese Gelegenheit doch nicht ungenutzt verstreichen lassen.

Sie waren 2015 als Touristen in Europa unterwegs. Abgesehen vom 21. August, was war für Sie als junge US-Amerikaner hier das Ungewöhnlichste?

Stone: Das Essen. Was man in Europa isst, ist einfach – anders. Nicht so fett, nicht so schwer – so viel besser!

Sadler: Das sagt er jetzt. Wissen Sie, wie schwierig es war, ihn von McDonald's zu entwöhnen? ?

Anschlag Am 21. August 2015 packte Ayoub El Khazzani im Zug von Amsterdam nach Paris plötzlich mehrere Waffen aus. Fünf Passagiere, darunter Clint Eastwoods Hauptdarsteller Alek Scarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone, überwältigten ihn, bevor es Tote gab. Aber vier Menschen wurden verletzt, darunter Stone. Die Männer wurden drei Tage später für ihre Rettungsaktion mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)