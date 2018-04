Conchita: "Bin seit vielen Jahren HIV-positiv"

Sängerin Conchita hat bekanntgegeben, mit HIV infiziert zu sein. In einem Posting auf Instagram schrieb die Sängerin, dass sie seit vielen Jahren HIV-positiv sei. Sie gehe mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit, weil ein Ex-Freund gedroht habe, es zu verbreiten. "Und ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen."

Seit der Diagnose sei sie in medizinischer Behandlung "und seit vielen jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiter zu geben". Mit dem Öffentlichmachen der Information hofft sie, "Mut zu machen und einen weiteren Schritt zu setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich durch ihr eigenes Verhalten oder aber unverschuldet mit HIV infiziert haben". Jedenfalls sei ein solches Coming out "besser, als von dritten geoutet zu werden".

Conchita, die Kunstfigur, hinter der Thomas Neuwirth steckt, gewann (damals noch als "Conchita Wurst") mit "Rise like a Phoenix" im Mai 2014 den Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Am 26. April wird Conchita den diesjährigen „Amadeus Austrian Music Award“ moderieren.

(red.)