Auf ein Selfie mit Jamie

Die Zeiten ändern sich, „und nicht unbedingt in allem zum Bessern“, das wird Jamie Oliver an diesem Vormittag ein paar Mal anklingen lassen. Früher, da habe man in seiner Branche Bücher signiert und mit den Menschen gesprochen. Heute, da befinden wir uns im Zeitalter des Selfies, und wenn das schon so ist, erklärt der Hausherr seinen Gästen, „dann funktioniert es besser, wenn wir das zuerst erledigen“.

So findet sich die Mischung aus Gewinnspielgewinnern, Journalisten und Geschäftspartnern, die zur Einweihung von Jamie's Italian am Luegerplatz geladen ist, wenig später in einer Schlange wieder, um an Jamie Oliver vorbei in den oberen, hinteren Restaurantbereich zu defilieren. Wer dran kommt, reicht einer Mitarbeiterin sein Handy und darf zwei Meter weiter neben dem Starkoch Aufstellung nehmen. Lächeln, klick, der nächste bitte. (Und kurze Verwirrung, wenn man sein Handy in der Tasche gelassen hat.)

Kurz zuvor hatte der britische Starkoch die rund 50 Gäste mit einem fröhlichen „Hello, everybody“ begrüßt und das Prozedere erklärt. „Wir werden versuchen, es ganz entspannt und freundlich zu machen und euch ein bisschen Liebe zu geben.“ Das beginnt britisch mit Pimm's Cocktails mit Erdbeere und Gurke. Die Serviette ist eine Art Geschirrtuch, auf dem „Jamie's Italian“ steht, von jedem Gang (Arancini-Risottobällchen, Pappardelle mit Mangalitza-Fleischbällchen, Lachs auf schwarzem Reis) gibt es einen eigenen Teller für die Instagram-Bilder.

Man erfinde mit dem Essen in seinen Lokalen das Rad nicht neu, erklärt Oliver. Vielmehr gehe es um Leidenschaft, was die Zutaten betrifft, Massenhaltungshendl werde man bei ihm keines finden, auf regionale Gegebenheiten würde Rücksicht genommen. So wurde am Stubentor eben etwa die Karte erneuert: Die Wiener (die hier die Mehrheit sind, Touristen würde man sich noch ein paar wünschen) essen weniger Fisch als gedacht.

„Man muss fürs Essen kämpfen“

Auf dem internationalen Markt florieren Olivers Lokale. Daheim in Großbritannien sieht es für den 42-Jährigen gerade nicht ganz so rosig aus, zwölf Restaurants müssen schließen. Dass er in der Wohlfühlrunde auch danach gefragt wird, nimmt der 42-Jährige souverän. Eine noch deprimierendere Frage hätte man wohl nicht stellen können, scherzt er, und: „Es würde Stunden dauern, meine Businessprobleme zu erklären.“ Das Geschäft in britischen Bestlagen sei hart, lautet die Kurzversion, Tausende (nicht zum Mindestlohn beschäftigte) Mitarbeiter und Mieten seien teuer, gute Lebensmittel ebenso, „und der Brexit hat auch nicht gerade geholfen“. Hinter den Kulissen sei halt auch ein Hochglanzleben holprig. „Aber das macht dich stärker und nachdenklicher, und am Ende wird alles gut ausgehen.“

Zumal er seine Aufgabe noch nicht für erledigt hält. „Man muss fürs Essen kämpfen“, glaubt Oliver, immer noch. Auch nach Jahren der Aufklärung wachse der Markt für Fertigprodukte rasant. Da will er gegensteuern. „Ich bin ja nicht nur eine Marke und eine Celebrity, sondern auch eine Person.“ Eine Person, die als Autor mehr Kochbücher verkauft habe als sonst irgendjemand auf der Welt (das jüngste, „Jamies 5-Zutaten-Küche“, verkaufte sich schneller als je eines seiner Bücher zuvor). Das sei nicht nur Glück, „dafür muss man zuhören und relevant sein, und was relevant ist, ändert sich die ganze Zeit.“ So sei heute die junge Instagram-Generation ebenso Zielpublikum wie 80-jährige Witwer, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben selbst versorgen müssen. Und über die Schulen müsse man auch noch einmal reden. Wie wäre es etwa mit einem Gesetz, „dass jedes Kind zehn Gerichte können muss?“

ZUR PERSON Jamie Oliver (42) ist Fernsehkoch und Kochbuchautor und war mit seinem einfachen, unkonventionellen Zugang zum Kochen revolutionär. Daneben eröffnete der Brite 2008 mit seinem italienischen Mentor, Gennaro Contaldo, in Oxford sein erstes Restaurant, heute sind es weltweit über 50. Jenes am Stubentor gehört dem ungarischen Gastronomen Roy Zsidai.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)