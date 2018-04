Alexandra Liedtke: „Momente der Panik habe ich täglich“

Zum ersten Mal arbeitet Alexandra Liedtke an der Wiener Staatsoper als Regisseurin. Sie inszeniert „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saëns. Die Hybris ihres Berufes sei, dass sie immer alle zu überzeugen und die Entscheidungen zu fällen hat. Ob sich ihr Ehemann, der ehemalige Burg-Direktor Matthias Hartmann, über ihren Erfolg freuen kann, erzählte sie der „Presse am Sonntag“.