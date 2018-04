Royal Baby: Kate konnte Krankenhaus bereits wieder verlassen

Großbritannien jubelt über den kleinen Prinzen: Die britische Herzogin Kate hat am Montag ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die Geburt sei problemlos verlaufen, teilte der Kensington-Palast in London mit. Wenige Stunden nach der Geburt präsentierten Prinz William und seine Frau ihren Sohn den Fotografen und Schaulustigen vor dem St. Mary-Krankenhaus. Kurz später fuhren alle drei nach Hause.

Der Bub wurde nach Angaben des Kensington-Palasts um 11.01 Uhr

(12.01 Uhr MESZ) mit einem Gewicht von 3,8 Kilogramm geboren. Der

Name des kleinen Prinzen werde zum "gegebenen Zeitpunkt" verkündet,

hieß es.

Die vor dem St. Mary-Krankenhaus versammelten Monarchie-Fans jubelten den Eltern zu, als sie sich fünf Stunden nach der Geburt mit dem kleinen Prinzen der Öffentlichkeit zeigten. Anschließend traten William und Kate gemeinsam mit ihrem Sohn die Heimreise an und fuhren zurück in den Kensington-Palast.

In den Wettbüros tippt man auf Arthur und Albert

Prinz William hatte seine Ehefrau am Morgen in einem Auto in die

Klinik gefahren. Kate wurde in demselben Privatflügel untergebracht,

indem sie 2013 und 2015 ihre beiden anderen Kinder zur Welt gebracht

hatte. George ist inzwischen viereinhalb Jahre alt, seine Schwester Charlotte wird am 2. Mai drei Jahre alt.

Über den Namen ihres dritten Kindes dürfte in Großbritannien nun

tagelange spekuliert werden. Die Briten sind es gewohnt, in Sachen

Namensgebung von der Royal Family auf die Folter gespannt zu werden.

Bei George und Charlotte musste sich die Öffentlichkeit zwei Tage

gedulden. In den Wettbüros zählten unter den Bubennamen Arthur,

Albert, James und Philip zu den Favoriten.

Royales Baby: Das Warten hat ein Ende

In Erwartung der Geburt hatten vor dem Krankenhaus im Stadtteil Paddington seit Tagen hartgesottene Monarchie-Fans ausgeharrt. Vor

ihnen und einer Traube von Journalisten trat am späten Vormittag (Ortszeit) der Stadtschreier Tony Appleton in einer knallroten Uniform auf die Stufen des exklusiven Lindo-Flügels des Krankenhauses und verkündete die Nachricht von der Geburt eines Buben.

Baby wird mit Fish und Chips gefeiert

Die Fans sprangen in die Luft und ließen Champagnerkorken knallen. "Wir werden das mit Fish und Chips feiern", sagte einer von ihnen, John Loughley, der einen Union-Jack-Hut trug und eine Puppe in der Hand hielt. Auch der fast 83-jährige Terry Hutt, der Kleidung in den Nationalfarben Blau, Rot und Weiß trug, schwenkte eine Puppe. Auch er hatte vor der Klinik übernachtet.

Es sei wichtig, Unterstützung für das Königshaus zu zeigen, sagte die 46-jährige Maria Scott aus Newcastle, die seit zwei Wochen vor dem Krankenhaus gewartet hatte. "Sie sollen wissen, wie sehr die Leute sie lieben. Wir sind sehr stolz auf unsere Monarchie."

Premierministerin Theresa May gratulierte William und Kate via Twitter zur Geburt ihres Sohnes und wünschte ihnen viel Glück für die Zukunft.

Schön schwanger: Herzogin Kates Umstandsmode

Das sechste Enkelkind für die Queen

Der jüngste Spross der Royal Family ist für Königin Elizabeth II., die am Samstag ihren 92. Geburtstag feierte, und ihren 96-jährigen Ehemann Prinz Philip das sechste Urenkelkind. Der Bub kam am Georgstag zur Welt, dem Tag des Heiligen Georg, des Schutzpatrons der Engländer.

Die Geburt wird traditionell auch auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes bekanntgegeben, inzwischen aber auch in den sozialen Netzwerken. Zur Tradition gehören auch Salutschüsse in der britischen Hauptstadt: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts. An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.

Auch Kates Schwester Pippa ist schwanger

In Kates Familie wird unterdessen ein weiteres freudiges Ereignis erwartet: Laut britischen Medienberichten ist auch ihre Schwester

Pippa schwanger. Die 34-Jährige erwarte ihr erstes Kind, berichtete

die Boulevardzeitung "The Sun" am Sonntag.

Der Ablauf Die Ankunft des royalen Nachwuchses setzt traditionsgemäß eine Reihe von Zeremonien in Gang. Als erste werden Königin Elizabeth II., ranghohe Mitglieder des Königshauses und Kates Eltern über das freudige Ereignis informiert.

Die Geburt des Nachwuchses wird außerdem mit einer Geburtsanzeige auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes verkündet, unterzeichnet von den Ärzten des Königshauses.

In London begrüßen Salutschüsse das Baby: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts.

An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.

Innenministerin Amber Rudd hat die Aufgabe, den Bürgermeister von London über die Geburt zu unterrichten.

Der Privatsekretär der Königin verkündet den Commonwealth-Staaten die frohe Botschaft.

