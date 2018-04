Der schöne Mann: Ein Leben für den starken Körper

Das Gespräch fand am Rücksitz eines Autos statt, um ein Uhr nachts in Oberösterreich, auf dem Weg von einer Bar in Wels zurück nach Hause. „Bitte“, wurde der damals 17-jährige Maximilian Oshidari von einem seiner beiden Freunde, die ebenfalls auf der Rückbank saßen, angebettelt. „Bitte, nur ein Bier. Du kannst ja morgen trotzdem trainieren.“ Nachsatz: „Du sollst dich ja nicht betrinken.“ Aber Maximilian Oshidari blieb standhaft. Er trinke nun mal keinen Alkohol, wenn er jetzt etwas trinke, dann würde er seinen Trainingserfolg zerstören, und sowieso interessiere ihn das alles nicht. Der dritte Freund im Auto nickte zustimmend.