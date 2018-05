Sandra Bullock wurde als Teenager sexuell belästigt

Schauspielerin Sandra Bullock (53) ist als Teenager sexuell belästigt worden, wie sie der US-Zeitschrift "InStyle" sagte. "Es ist mir widerfahren, als ich 16 war. Und man ist zu einem gewissen Grad gelähmt und denkt: 'Wird mir jemand glauben?'" Zu der damaligen Zeit sei die Antwort Nein gewesen. "Bis vor kurzem war es das Opfer, das sich schämte, nicht der Täter", so die Oscar-Preisträgerin.

Es sei "unsere Pflicht", für die Opfer "zu tun, was wir können". Bullock engagiert sich für die Frauen-Initiative "Time's Up" gegen sexuelle Gewalt und Belästigung. "Es ist ein Leichtes, Leuten Geld zu geben, die so unglaublich mutig und offen sind", betonte sie in dem Interview. "Bei "Time's Up" geht es aber nicht nur um Schauspieler - es geht um die Alleinerziehende, die missbraucht, gemobbt und sexuell belästigt wurde und nur versucht, jeden Tag abzusichern."

Zu Time's Up gehören unter anderen Schauspielerinnen wie Cate Blanchett, Natalie Portman und Meryl Streep, die Universal Pictures-Vorstandsvorsitzende Donna Langley und die feministische Autorin Gloria Steinem. Die Initiative ist eine Folge des Skandals um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, der mehr als 100 Frauen sexuell belästigt oder gar vergewaltigt haben soll. Seit Bekanntwerden des Falls im Oktober wurden Missbrauchsvorwürfe gegen dutzende weitere Mitarbeiter der US-Filmindustrie sowie gegen Politiker, Medienvertreter und Wirtschaftsbosse erhoben.

(APA/dpa)