Ein neuer Kessel für den Suppenbus

Wien. Der alte Kessel hätte es nicht mehr lange getan. Er ist zu klein geworden, war unzählige Male geflickt worden und nach mehr als 30 Jahren, die er im Einsatz war, war es kaum mehr möglich, Ersatzteile aufzutreiben. „Besonders in den Monaten, in denen viele Menschen kamen, sind wir mit dem alten Kessel kaum mehr ausgekommen“, so Josef Heinzl von der Caritas, der für den Canisibus verantwortlich ist. Ein neuer Kessel war mit 15.000 Euro Anschaffungskosten lange zu teuer.

Dank der Weihnachtserlagscheinaktion der „Presse“ zu Gunsten der Canisibusse ist nun sichergestellt, dass in der Canisibus-Küche in Ottakring weiterhin Suppe für Hunderte Menschen pro Nacht gekocht werden kann. Im April wurde die ziemlich in die Jahre gekommene Küche renoviert, in dieser Zeit wurde auch der neue Kessel installiert, den „Presse“-Leserin Sylvia Sima über ihre Agentur Sachen & Machen nach einem Artikel im Dezember gespendet hatte. „Weil es einfach wichtig ist, dass man hier nicht wegsieht. Traurig, dass sich in unserer Gesellschaft Leute schämen und sich fast verstecken müssen, wenn sie so Essen erhalten“, sagt Sima. Vor wenigen Tagen wurde der neue Kessel offiziell übergeben und geweiht.

Damit ist sichergestellt, dass weiter Suppe gekocht werden kann. Für den laufenden Betrieb sind weiter Spendengelder nötig – oder praktische Hilfe durch die 120 freiwilligen Helfer oder Unternehmen. In der Woche, in der in Ottakring renoviert wurde, haben etwa Wiener Hotels die Canisibusse versorgt. Im Grand Hotel, Hilton Garden Hotel, Steigenberger Herrenhof, Intercontinental, dem Ritz und Magdas Hotel wurden jeweils 170 Liter Suppe gekocht. Denn der Bedarf schwindet nicht, weil es draußen warm ist und Obdachlose bzw. ihr nächtlicher Verbleib wieder aus dem Fokus verschwinden. Über die beiden Suppenbusse der Wiener Caritas werden an 365 Tagen im Jahr Brot und Suppe ausgegeben. Rund 300 Menschen kommen täglich zu den acht Ausgabestationen. 2017 wurden rund 100.000 Portionen für Frauen, Männer und sogar Kinder verteilt. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2018)