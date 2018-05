Ist Prinz Philip fit für die Hochzeit?

Der Mann der britischen Königin Elizabeth II., Prinz Philip, hat sich am Freitag erstmals seit seiner Hüftoperation Anfang April wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Das weckt Hoffnungen, dass der 96-Jährige auch bei der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) am 19. Mai dabei sein wird.

Der Prinzgemahl wurde bei dem Pferdespektakel Royal Windsor Horse Show am Steuer eines Geländewagens gesichtet. Auf einem Foto ist zu sehen, wie er sich mit der Queen (92) unterhält. Sie trägt eine blaue Steppjacke und ein Kopftuch mit Blumenmuster. Die Mitglieder der Königsfamilie nehmen regelmäßig an der Royal Windsor Horse Show als private Besucher teil.

Die Queen gilt als pferdeverrückt und gibt sich bei der Windsor Horse Show oft deutlich gelöster als bei offiziellen Terminen. In den vergangenen Tagen saß sie teils mit vergnügtem Lachen auf der königlichen Tribüne der Hauptarena - Fotos davon brachten es auf die Titelseiten mehrerer britischen Zeitungen. Die "Daily Mail" fragte sogar: "Sah sie jemals so glücklich aus?"

(APA/dpa)