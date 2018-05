Angelica Ladurner: Die Prinzipalin aus Porcia on Tour

„Lasciatemi cantare“, singt Brighella in der Gondel, um Beatrice in ihrem Herrenanzug dann doch neugierig zu fragen, warum sie denn nicht als das auftrete, was sie sei. „Als Frau?!“, fragt sie empört. „Als Frau erreicht man heutzutage gar nichts.“ Die Männer nähmen einen nicht ernst, „die alten betatschen und bevormunden uns, und die jungen nutzen uns bloß aus“. Und so stimmt sie denn auch mit verstellter Stimme ein: Lasciatemi cantare . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2018)