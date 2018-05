Melania Trump im Krankenhaus

Melania Trump hat sich am Montag nach Angaben des Weißen Hauses einem medizinischen Eingriff an den Nieren unterzogen. "Mrs. Trump ist im Walter Reed National Military Medical Center und wird dort vermutlich den Rest der Woche bleiben müssen", hieß es in einem Statement des Weißen Hauses. "Die First Lady ist zuversichtlich, sich vollständig zu erholen und ihre Arbeit fortsetzen zu können." Bei dem Eingriff soll es sich um eine Embolisation handeln, den künstlichen Verschluss eines Blutgefässes.

