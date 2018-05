Ute Lemper: „Schmerz ist Teil meiner Nationalität“

Ute Lemper, Musicaldarstellerin und Schauspielerin, singt Lieder, die in den Konzentrationslagern der Nazis entstanden sind. Im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“ erzählt sie von jiddischen Gesprächen in New York, von ihrem Telefonat mit Marlene Dietrich und davon, warum sich Deutschland gerade jetzt wieder an seine dunkle Ära erinnern sollte.