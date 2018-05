„Er war nicht irgendein Mann. Er war meiner“

Dies ist die Geschichte alltäglicher Gewalt. Meine. Und überhaupt. Es ist die Geschichte, wie ich mich von einem Mann (und später von einem anderen) erniedrigen ließ. Mit Blicken, Worten, Fäusten. Er war nicht irgendein Mann. Er war, wie man so sagt, „meiner“. Ich war 16, als ich ihn kennenlernte, in einer Café-Bar. Er war 26. Es war jene Liebe auf den ersten Blick.



Er hatte nie zuvor eine getroffen wie mich. Nie zuvor so gefühlt. Für keine! Ich war die Frau seines Lebens. Er spürte es gleich, sofort, mit aller Macht. Wann erzählte er mir das? Am ersten Tag, oder erst am zweiten? Wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, dass solches Gequatsche nicht nur lachhaft, dass es lebensgefährlich ist, vielleicht wäre ich gegangen. Stattdessen wohnten wir sechs Monate später zusammen. Meine strengen Eltern, die zuvor darauf bestanden hatten, dass ich um Punkt sechs zuhause war, ließen mich ziehen. Er schlug mich da schon. Und selbstverständlich schlug er mich weiter. Durch unsere ganze große, einzigartige Liebe hindurch. Während der ich ihn heiratete und zwei Kinder von ihm bekam. Als es vorbei war, war ich 22. Vier Jahre, das ist keine lange Beziehung. Es war nur, unter den Umständen, eine Ewigkeit. Und es gibt Frauen, die ertragen (auch) solch eine Ehe viel länger. 25, 30 Jahre sind keine Seltenheit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)