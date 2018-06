170 Jahre „Die Presse“: Ein Fest für eine Zeitung

Was eine Traditionszeitung ist, hat auch eine Tradition des Feierns. Erich Witzmann, Bildungseminenz der „Presse“ in Ruhe, erinnert sich sogar noch an die 125-Jahr-Feier. Kreisky sei Gast gewesen und habe erklärt, warum er die „Presse“ kaufe: weil er darin „Arbeiter-Zeitung“ und „Kurier“ einwickeln könne – und trotzdem für ein gescheiter Menschen gehalten würde.

45 Jahre später wurde am Montagabend auf der Summerstage das 170-Jahr-Jubiläum der „Presse“ gefeiert. Chefredakteur Rainer Nowak nutzte die Gelegenheit, um mit ein paar Mythen aufzuräumen. Dass „Die Presse“ quasi „auf den Barrikaden von 1848“ gegründet wurde, sei ein Klischee – Gründer August Zang habe durchaus auch ans Geschäft gedacht. Ehrlichkeit im Rückblick vertrage auch die Neugründung nach dem Krieg: Viel zu oft habe die Zeitung, wie damals in Österreich üblich, „die NS-Zeit verharmlost und verdrängt“.

Jedenfalls hat „Die Presse“ 170 Jahre Geschichte erlebt und beschrieben; 68.700 Ausgaben wurden bis dato recherchiert, gedruckt, gelesen. Apropos: Auch Lesegewohnheiten waren Thema am Donaukanal. „Print oder digital?“ wurde da ebenso diskutiert wie die eigene „Presse“-Geschichte. Sie sei mit der Zeitung (neben anderen Tageszeitungen) im Haushalt aufgewachsen, berichtete etwa Vienna-Design-Week-Chefin Lilli Hollein.

Philosoph Konrad Paul Liessmann hingegen lehnte sie ab: Für ihn sei „Die Presse“ in jungen, revolutionären Jahren als konservativ-bürgerliches Blatt „eine unlesbare Zeitung gewesen“ – heute schreibt er selbst für sie. Für ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek ist das Blatt „die einzige Zeitung, für die ich auch am Wochenende aus dem Sackerl heraus gern den vollen Preis bezahle“. Ein anderer Gast bekommt sie günstiger: Er fischte ein sauber gefaltetes Bündel Zeitungsseiten aus seiner Sakkotasche – eine Kolumne von Josef Urschitz vom 29. Mai, eine Geschichte über die Megacity Shenzhen. Er bediene sich am Abo seiner Eltern, lese die Texte abends in der U-Bahn – wenn der Handyakku schon den Geist aufgegeben hat.

Als Gäste begrüßten die „Presse“-Geschäftsführer Rudolf Schwarz und Herwig Langanger u. a. ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Noch-Neos-Chef Matthias Strolz, Beate Meinl-Reisinger, Sepp Schellhorn, die Styria-Vorstände Markus Mair und Bernhard Kiener, Alpbach-Präsident Franz Fischler oder Franz Schellhorn (Agenda Austria).

Aus der Kultur waren Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Burg-Direktorin Karin Bergmann, ORF-Fernsehchefin Kathrin Zechner oder Museumsdirektorin Danielle Spera gekommen, daneben Nationalbank-Präsident Claus Raidl, VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, SP-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Hotelière Elisabeth Gürtler, PR-Berater Wolfgang Rosam, Medienmanager Hans Mahr oder „Profil“-Herausgeber Christian Rainer. Sowie Ex-Politiker und Unternehmer Josef Taus: Ihn soll man auch schon bei der 125-Jahr-Feier gesehen haben. (tes)

