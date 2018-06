Berge, Bühne, finsteres Tal

Im Jahr 2015 verkündeten die Steaming Satellites, ihr bislang bestes Album abgeliefert zu haben. Was ist dann „Back from Space“, ihr im Frühjahr erschienenes, neues Album? Jedenfalls ein gutes – und eines, das für eine neue Stimmung steht. 2015, sagt Sänger und Gitarrist Max Borchardt, war nämlich auch das Jahr, „wo wir zwei Tage vor der Albumaufnahme gesagt haben: Wir lassen es, wir lösen die Band auf.“

Zehn Jahre hatte es die Salzburger Band damals schon gegeben, die Nerven lagen wieder einmal blank. Dass das entstandene Werk das beste gewesen sei, sei vielleicht „etwas überschwänglich formuliert gewesen, aber es war gut, dass wir es gemacht haben, sonst würde es uns nicht mehr geben.“ Diesmal sind es die Salzburger bewusst lockerer angegangen, haben sich zunächst ein halbes Jahr lang nicht gesehen, danach bewusst auf ein Studio verzichtet. „Wir haben alles selber produziert, so stressfrei wie möglich“, schildert Borchardt. „Ich hab den Gesang einfach zu Hause aufgenommen, wenn ich in der Stimmung war.“

Ihren Gitarristen Manfred Mader hat die Band dabei Ende letzten Jahres verloren: Das Tourleben sei ihm zu anstrengend geworden, er habe jetzt wieder einen geregelten Job. Auch die verbliebenen Musiker wissen längst, dass ein Künstlerleben an die Substanz gehen kann, ganz unabhängig von windigen Absteigen, ungeheizten Künstlerapartments bei minus 20 Grad und Nächten in der Gesangskabine im amerikanischen Tonstudio. Wobei Letzteres immerhin schön ruhig gewesen sein müsste? Schon, grinst einer aus dem verbliebenen Trio. „Aber auch sehr wenig Sauerstoff.“

Freilich, etwas tun zu müssen, „mit dem ich nicht happy wäre, würde auch an die Substanz gehen“, ist sich Medizin-Abbrecher Borchardt bewusst. „Wir sind jetzt alle nicht die vorbildhaften Vorzeigebürger“, meint er. Alle drei hätten durchaus einen Hang zum Selbstzerstörerischen, „da ist die Tour eigentlich immer noch das Geregeltste. Man hat ein Ziel am Abend, das man erfüllen muss. Wenn man zu Hause ist, fehlt das Ziel. Dann ist man schon versucht, abzusacken.“ Dabei besteht das Leben der Steaming Satellites gar nicht nur aus Bühnen und Spelunken. Was den dreien am meisten abgeht, wenn sie auf Tour sind, sind die Berge. Eigentlich, stellen sie fest, wollten sie eh längst wieder mal gemeinsam auf den Untersberg.

Soundtrack zum Showdown

Einen großen Schub an Bekanntheit brachte der Band übrigens just „Das finstere Tal“. Entstanden war der Kontakt über Andreas Prochaskas Sohn Daniel, der auch in Bands spielt. „Er hat uns angeschrieben, sein Vater würde den Song gern verwenden.“ Ihr „How Dare You“ krönt nun im Film das finale Gemetzel. „Ich bin im Kino gesessen und hab einen Schweißausbruch gekriegt“, erinnert sich Borchardt. „Ich hab das gar nicht so passend gefunden. Aber ich kann das auch nicht beurteilen.“

Was die drei selbst festgestellt haben, ist das Sanfterwerden ihres durchaus international anmutenden Indierocks. Ein Zugeständnis an den Massengeschmack? Eher wohl eine Alterserscheinung. Sie würden heute selber poppigere Musik hören, erzählen die Musiker, „man verliert den Zugang zur abgedrehten Musik, die man als Junger hört“. Destruktive Musik zu machen, „das tut einem einfach selber nicht gut. Mittlerweile wollen wir Musik machen, mit der es uns selber gut geht. Das Kommerzielle ist dann ein schöner Beigeschmack.“

AUF EINEN BLICK Die Steaming Satellites sind Max Borchardt, Matthäus Weber und Emanuel Krimplstätter. 2006 erschien ihr Debütalbum „Neurotic Handshake at the Local Clown Party“, der Nachfolger hieß „The Mustache Mozart Affaire“. Fast schon traditionell sind sie Support von Portugal. The Man auf deren Europa-Tourneen. Ende Mai haben sie ihr 5. Album „Back from Space“ in Österreich vorgestellt, morgen spielen sie als Headliner bei den Bubble Days. Das Festival der Linz AG bespielt heute, 8. und morgen, 9. Juni den Linzer Hafen: www.bubbledays.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)