Wiens erstes Surf-Café: Ein "spezielles Lebensgefühl" für eine Stadt ohne Meer

Wien hat sein erstes Surf-Café. “Hello Sunshine” steht riesengroß an der Theke. Dahinter lehnt ein liebevoll bemaltes Surfbrett, die Wand daneben ist voll mit Surfbildern, mitten im Raum hängt eine alte Holzschaukel. “Surfen bedeutet für uns ein spezielles Lebensgefühl”, sagt Anna Kovacs-Helve. "Es ist die absolute Schwerelosigkeit", ergänzt sie ihr Mann Markku Helve.

Vor wenigen Wochen haben die beiden ihr kleines, aber feines Café in der Zieglergasse 27 eröffnet. Und tatsächlich weht hier, mitten im 7. Bezirk, eine Brise dieser Schwerelosigkeit. Während Markku eine Acai-Bowle, ein bei Surfern beliebtes Power-Frühstück aus exotischen Früchten, zubereitet, erklärt seine Frau stolz: “Wir sind jetzt das erste und einzige Surf-Café in Wien. Fühlt sich gut an."

Die richtige Surf-Life-Balance

Surfen ist die gemeinsame Leidenschaft des Paares, das sich vor drei Jahren beim Surfen - no na - in Sri Lanka kennen und lieben gelernt hat. Inzwischen sind die beiden verheiratet. So weit, so kitschig. Helve ist Finne. Und Meeresbiologe. Dass es in Österreich weit und breit kein Meer gibt, hat den zertifizierten Surflehrer nicht davon abgehalten, der Liebe zu folgen und nach Wien zu ziehen. Obwohl es dort keine Wellen zum Reiten gibt, verbringt er viel Zeit an der Alten Donau. “So lange ich Wasser in der Nähe habe, geht´s mir gut”, gibt er sich bescheiden.

Seine Frau Anna leitet seit 2010 ein Architekturbüro. Nebenbei hat sie einen externen Lehrauftrag an der TU Wien. Und jetzt auch noch das Surf-Cafe. Das Wellenreiten ist für die Powerfrau dabei der perfekte Ausgleich. “Das klingt alles furchtbar anstrengend, aber es ist das Schönste, wenn man Beruf, Hobby und Familie so verbinden kann.”

Der Rhythmus der Wellen

Trotzdem versuchen die beiden, sich mindestens zwei Monate im Jahr vom Berufsalltag loszureißen und gemeinsam auf Surf-Urlaub zu gehen. “Wir sind nicht die klassischen Aussteiger aber zumindest ein bisschen versuchen wir es”, erzählt Kovacs-Helve schmunzelnd. Seit gut einem Jahr ist das noch schwieriger, da kam das erste gemeinsame Kind zur Welt. “Wir folgen jetzt eben mehr dem Rhythmus des Kindes und nicht mehr nur dem Rhythmus der Wellen” sagt Helve.

Trotzdem bleibt das Surfen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Seit Juni 2017 bieten die beiden Surfaholics gemeinsam mit Freunden Surf-Vorbereitungskurse an, um für den “echten” Surftrip gewappnet zu sein. Das Anstrengendste am Wellenreiten sei das Hinauspaddeln, erklärt Kovacs-Helve. “Jeder, der schon einmal surfen war, kennt das, dass einem dann ganz schnell die Kraft ausgeht.”

Vorbereitungskurse für den Surf-Trip

In der kalten Jahreszeit finden die Kurse im SurfnYoga House in der Zieglergasse statt, in einem Extra-Raum hinter dem Café. In den Sommermonaten gibt´s auch Outdoor-Kurse, die Paddel-Einheiten werden dann an der alten Donau abgehalten. “Im Freien ist es schon etwas anderes”, sagt Helve. “Dieses besondere Gefühl hast du nur, wenn du direkt am Wasser bist.”

Das Paddel- und Ganzkörpertraining wird mit Yoga-Einheiten kombiniert. “Surfen und Yoga haben ganz viel gemeinsam. Bei beidem entwickelt man ein enormes Bewusstsein für den eigenen Körper", sagt Kovacs-Helve. Während es beim Yoga aber auf langsame Bewegungen ankommt, heißt es beim Surfen oft, blitzschnell zu sein um die Welle im richtigen Moment zu nehmen.

Die meisten Kursteilnehmer waren schon einmal Surfen, andere haben noch gar keine Erfahrung auf dem Surfbrett. "Das ist auch kein Problem. Wir bieten verschiedene Kurse an, da ist für jeden etwas dabei", sagt Helve. "Das Training ist für alle, die Sport und Spaß verbinden möchten." Und tatsächlich, die Kurse erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Eine zarte Brise Surf-Feeling weht schon durch die Zieglergasse - ein spezielles Lebensgefühl, das Wien bestimmt nicht schadet.