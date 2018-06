VÖZ: Sommerfest mit Amtsübergabe und WM

Niemand soll sagen, dass Zeitungsmacher neuen Technologien und Trends gegenüber nicht aufgeschlossen sind. Sie sind es und schätzen trotzdem Traditionen. So lädt der Verband der Zeitungsherausgeber, kurz VÖZ, seit vielen Jahren am letzten Donnerstag vor Ferienbeginn in den Sommerheurigen Zum Martin Sepp in Grinzing. Und es fühlt sich immer ein bisschen an wie ein Klassentreffen der Medienbranche.

Diesmal wurden auch Abschied und Neuanfang gefeiert. Thomas Kralinger, Geschäftsführer von „Kurier“ und Mediaprint, hört nach sechs Jahren als VÖZ-Präsident auf – und Markus Mair, seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group, übernimmt das Amt. Mit Freude, wie seine Begrüßungsrede bewies: „Wir haben viel zu tun. Sie werden viel von uns im Verband hören“, sagte er. Erst am Nachmittag war er bestellt worden, ein erstes Anliegen ist ihm die rasche Einführung eines europaweiten Leistungsschutzrechts, eine entsprechende Resolution wurde gleich am Donnerstag verabschiedet. Mair und VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger begrüßten trotz Schlechtwetter und Fußball-WM (das Spiel England gegen Belgien verfolgten einige via Leinwand) mehr als 300 Gäste, darunter Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), ORF-Chef Alexander Wrabetz und TV-Direktorin Kathrin Zechner, Puls4-Chef Markus Breitenecker, „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak sowie „Standard“-Vorstand Alexander Mitteräcker und -Chefredakteur Martin Kotynek. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)