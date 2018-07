Peter Liaunig: „Wir arbeiten wie die Wilden“

Peter Liaunig wurde in Wien geboren, wuchs in Kärnten auf, ging dann fürs Architekturstudium wieder nach Wien. Seit Kurzem leitet er das von seinem Vater gegründete Museum Liaunig in Neuhaus in Unterkärnten. Neben einer Schau zeitgenössischer Kunst gibt es derzeit Sonderausstellungen zu afrikanischer Glasperlenkunst, europäischem Silber und Briefmarken der Monarchie von 1850–1867, am 8. Juli eröffnet die neue Ausstellung „M. E. Prigge – Die Schenkung Schönemann und andere Bilder“. Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr, Montag, Dienstag geschlossen.