Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Hochzeit abgeblasen?

US-Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus und der australische Schauspieler Liam Hemsworth sollen ihre geplante Hochzeit abgesagt haben. Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf die australische Ausgabe des Magazins "OK!" meldet, sollen unterschiedliche Zukunftsvorstellungen der Grund für die geplätzte Hochzeit sein. Demnach wolle der 28-Jährige eine eigene Familie gründen, die 25-Jährige fühle sich aber noch zu jung für Nachwuchs. "Miley hat die Pläne für die Hochzeit aufgeschoben und Liam ist es leid geworden. Sie haben sich in den letzten Monaten nicht gut verstanden", so ein zitierter Insider. Hemsworth sei "mit gebrochenem Herzen zurückgeblieben".

Ob an den Gerüchten auch etwas dran ist, ist unklar. Die beiden haben sich bislang nicht dazu geäußert. Cyrus überrasche zuletzt damit, dass sie ihren Instagram-Account mit 76,2 Millionen Abonnenten komplett leerte und heizte damit weitere Spekulationen an.

– (c) Screenshot Instagram/@mileycyrus

Das "Verlobt-Getrennt"-Konzept ist den beiden Stars allerdings nicht neu. Miley Cyrus und Liam Hemsworth, die erstmals 2009 ein Paar wurden, waren bereits von Mai 2012 bis September 2013 verlobt. Nach einer Trennung wurde im Jänner 2016 bestätigt, dass die beiden erneut zusammen und auch wieder verlobt sind.

(red.)