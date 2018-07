Brigitte Winkler: „Mit Lagerfeld bin ich immer noch per Sie“

Was wollten Sie als junge Frau werden?

Brigitte Winkler: Meine Eltern haben mich sehr geprägt. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater Jurist. Ich hatte eine wunderbare Kindheit auf einem Bauernhof am Stadtrand von Wolfsberg (Kärnten, Anm.) und viel Freiheit. Aber ich hatte lange keine Ahnung, was für Berufe es auf der Welt gibt. Dass man zum Beispiel fürs Tennisspielen bezahlt wird, wusste ich nicht. Für mich hat es nur Tischler, Schneider, Schuster, Lehrer und Juristen gegeben. Ich habe meine Mutter geliebt, also bin ich Lehrerin geworden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)