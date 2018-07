20.000 Möbel für die Caritas

Wien. Die Caritas hat gestern die größte Sachspende in ihrer Geschichte entgegen genommen: 20.000 Möbelstücke, die die UniCredit Bank Austria nicht mit in ihr neues Hauptquartier genommen hat.

Der Umzug der Bank auf den Austria Campus war eines der größten Übersiedlungsprojekte Mitteleuropas. Insgesamt 5300 Mitarbeiter der Bank sowie die in Wien ansässigen UniCredit CEE-Einheiten und alle UniCredit-Konzerngesellschaften wurden samt IT-Infrastruktur bei laufendem Geschäftsbetrieb in die neue Zentrale übersiedelt. Zurück blieben Schreibtische, Bürostühle, Kästen, Konferenztische, Kleiderständer und Lampen. Gemeinsam mit der Erzdiözese Wien entstand die „logistisch höchst anspruchsvolle“ Idee für die Aktion „Mein Schreibtisch tut Gutes“.

Bis Mitte August werden alle 20.000 Möbelstücke an die Caritas Wien übergeben sein. Sie werden entweder in zwei Lagerhallen der ÖBB, die diese kostenlos zur Verfügung stellen, zwischengelagert, in Einrichtungen der Caritas zum Einsatz kommen oder zum Kauf angeboten. Der Verkauf läuft von Anfang August 2018 bis Oktober 2019 und steht allen Interessierten offen; die Erlöse daraus kommen der Caritas Sozialberatung und der Kinder- und Jugendhilfe zugute.

