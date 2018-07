"Muttersein unterschätzt": Rapperin Cardi B sagt Tour mit Bruno Mars ab

Acht Wochen dürfen Mütter in Österreich nicht arbeiten. In der Musikwelt dürfte man es mit dem Mutterschutz nicht ganz so genau nehmen. Eigentlich wollte die US-amerikanische Rapperin Cardi B sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter mit dem Sänger Bruno Mars auf Tour gehen. Jetzt - zwei Wochen nach der Geburt ihres Babys - hat die 25-Jährige die Tournee im Herbst abgesagt.

"Ich dachte, sechs Wochen würden nach der Geburt meiner Tochter reichen, um mich mental und körperlich zu erholen", schrieb die Musikerin am Freitag auf Instagram. Sie habe ihre Tochter sogar auf Tour mitnehmen wollen. "Aber ich glaube, ich habe das ganze Muttersein unterschätzt."

Die Ärzte hätten ihr davon abgeraten, das Kind mitzunehmen, und sie fühle sich noch nicht bereit dazu, es alleine zu lassen. "Es war die härteste Entscheidung, aber ich muss das Beste für mein Baby tun." Unterstützung bekam die Rapperin von Mars. Der R&B-Sänger, der mit Cardi B einen Remix seines Songs "Finesse" aufgenommen hat, schrieb: "Die Fans werden das verstehen. Du machst das absolut Richtige."

Seit September 2017 ist die Musikerin mit dem Rapper Offset verheiratet. Am 10. Juli 2018 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.