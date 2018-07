MeTwo: Neue Debatte um Alltagsrassismus

Im Zuge der Rassismus-Debatte um den deutschen Fußball-Profi Mesut Özil hat Ali Can den Hashtag #MeTwo ins Leben gerufen. Einschlägige Erfahrungen von Betroffenen werden hier nun gesammelt, Werte sollen konstruktiv debattiert werden. Nach zwei Tagen gab es bereits 3500 Tweets.

Özils Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan kritisiert Can selbst auch. Die Vorwürfe rund um das Thema, kenne er allerdings gut. Migranten würden nur als Deutsche anerkannt, wenn sie keine Fehler machten, sagte er dem "Spiegel".

In diesem Video erzählt der 24-Jährige von seinen eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung bei der Wohnungssuche, beim Ausgehen und in den sozialen Medien. Und er erklärt, warum es eine "'MeToo'-Debatte für Menschen mit Migrationshintergrund" braucht.

Ali Can kämpft als Gründer der »Hotline für besorgte Bürger« gegen Vorurteile und Alltagsrassismus. Nun steht er hinter einem neuen Hashtag gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund: #MeTwo✌️ @alicanglobal pic.twitter.com/PjDw6ZJ9qp — Perspective Daily (@PDmedien) 24. Juli 2018

"Two", also zwei, steht dabei für die zwei Identitäten, mit denen Menschen mit Migrationshintergrund leben. Sie fühlen sich dem Land, in dem sie häufig auch aufgewachsen sind, aber auch den Wurzeln der Eltern verbunden. Innerhalb von wenigen Tagen ist #MeTwo zu einem Trendthema auf Twitter gewachsen. Hier eine kleine Auswahl der geposteten Beiträge:

suche seit monaten wohnung. bekomme kaum antworten.



bewerbe mich mit meinem blonden freund mit deutschem nachnamen: drei zusagen nach einer woche.#metwo — Miriam (@labiledeutsche) 26. Juli 2018

Lange Schlange an der Kasse. Ich sag zum älteren Mann hinter mir:"Sie können ruhig vor." - "Nein danke, ich habe dich lieber im Blick." #MeTwo — Abdelkarim 🐤 (@AbdelkarimsLP) 26. Juli 2018

Meine Mutter ist jeden Tag früh aufgestanden um mir etwas besonderes für die Schule zu kochen und ich hab es nie übers Herz gebracht ihr zu sagen, wie sehr ich deswegen gehänselt wurde, weil ich nichts „deutsches“ dabei hatte, sondern immer was vietnamesisches #MeTwo — An (@missanphan) 26. Juli 2018

Hessische Polizisten nachdem ich bei Rot über die Strasse gegangen bin:

👮"Macht man das bei euch Zuhause genauso?"



🧔-"in Frankfurt? Ja ständig..."



👮"Du weisst genau wie ich das meine, geh doch dahin zurück wo du herkommst?"



🧔-"Nach Frankfurt?"

🚓#MeTwo — Duman (@DieAgnosie) 26. Juli 2018

Als es in der Schule um Bewerbungen ging und ich sagte, dass ich studieren möchte, hat die Lehrkraft zu mir gesagt "Ach komm, bis dahin wirst du eh verheiratet" #MeTwo — Navasgeht? (@navasgeht) 26. Juli 2018

Bußgelder einer Grundschule auf einem Plakat im Klassenzimmer:



Spucken 10 Cent

Hauen, Treten 20 Cent

Türkisch sprechen 50 Cent#metwo — Hebaro (@Hebaro2) 26. Juli 2018

Ich habe alle meine Tweets zu #metwo gelöscht. Ich kann das nicht ertragen, was es teilweise für Reaktionen gab. Wie armselig muss man sein, auf Rassismus mit Rassismus zu antworten. — Hatice Akyün (@HaticeAkyuen) 27. Juli 2018

(sh.)