Obamas tanzen zu Beyoncé und Jay-Z

Beyoncé und Jay-Z sind gerade auf ihrer gemeinsamen Tour "On The Run II". Ein lang erwartetes Spektakel, bei dem sie sich von niemanden so leicht die Show stehlen lassen. Für die Obamas mussten sie jetzt eine Ausnahme machen. Der frühere US-Präsident und seine First Lady konnten sich bei einem Stadionkonzert in Washington nicht auf den Sitzen halten. Zum Song "Niggas in Paris" tanzten Michelle und Barack Obama enthusiastisch bis lässig mit und zogen so den Fokus mehrerer Handykameras auf sich. Die Videos werden seitdem im Netz gefeiert.

Wow President Obama is really out here living his best life at Beyoncé and Jay Z’s #OTRII tour pic.twitter.com/GoLYZ8rnVk — ISSA ORBITING WIG (@mikaylaabstract) 29. Juli 2018

President Barack Obama and First Lady Michelle Obama living their best lives.



STUNT ON THEM POTUS AND FLOTUS!!#Beyonce #JayZ #OTRII pic.twitter.com/UeqcjuOPeF — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) 29. Juli 2018

(sh)