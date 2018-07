Die Polizeiinspektion in Ottakring: „Wäre schön, wenn es Kult wird“

Gegen Ende des Gesprächs wirft Serge Falck ein Bussi über die Journalistenköpfe hinweg. „Da ist er ja, mein lieber Eberts, der raucht immer noch, dabei sollte er das nicht.“ Wilmer Eberts, so heißt die Figur von Schauspieler Martin Zauner, mit dem Falck als Chefinspektor Lukas Moosburger in der dritten Staffel der Cop-stories, besser und besser harmoniert, wie er erzählt – beim Spielen jedenfalls, zwischen den recht gegensätzlichen Figuren ansonsten nicht so.

„Mit den Jahren hat sich jetzt so herauskristallisiert, welche Paare besonders gut miteinander können, welche sich gegenseitig befruchten. Der Zauner sagt, wo ist mein Lukas und ich sag, wo ist mein Eberts? Und da funktioniert das sehr gut“, sagt Falck. „Ja, wir sind ein bisschen wie Laurel und Hardy“, sagt Zauner. „Ich bin in dem Fall eher der Hardy, der Gemütliche, Dicke. Wobei ich nicht dick bin.“

Was herauskommt, wenn die beiden und der Rest der Kollegen in der fiktiven Polizeiinspektion Kreitnergasse im ziemlich realen Ottakring wieder im Dienst sind, kann man ab 14. August wieder im ORF sehen. Dann startet die dritte Staffel von Copstories, die eigentlich schon seit drei Jahren abgedreht ist und die zuletzt in der Schublade geparkt wurde, weil dem Sender das Abspielbudget fehlte. Können sich die Schauspieler eigentlich noch erinnern, wie es weitergeht? „Die erste Szene der ersten Folge weiß ich, dann weiß ich es nimmer“, scherzt Falck, der ansonsten nicht sehr viel verrät. Für den Kripobeamten Moosburger, ohnedies schon nicht der beliebteste unter den Kollegen in der Kreitnergasse, wird es in der dritten und möglicherweise auch in der vierten, ebenfalls schon seit Längerem abgedrehten Staffel, jedenfalls nicht leichter. „Meine Figur wird sehr einsam.“

„Das interessiert mich gar nicht“

Dass es eigentlich mehr um die Polizisten und ihre Leben geht als um die Fälle, sei auch das Reizvolle: „Mich persönlich interessieren ja Serien, in denen es darum geht, wer der Mörder war, gar nicht“, sagt Falck. „Viel interessanter finde ich alles, was menschlich ist, wenn Fälle auch einen Impact auf die privaten Probleme haben, was ein Polizist nach Hause trägt.“

Bei Moosburger ist das unter anderem eben die Einsamkeit, beim anderen Kollegen ist es die unglückliche Liebe zu einer Prostituierten, bei Chefinspektorin Helga Rauper (gespielt von Kristina Bangert) kommt zu den Problemen mit der Polizeiinspektion der Ex-Ehemann mit dem Burn-out, der immer wieder dazwischenfunkt.

„Das nicht enden wollende Drama, dass man sich letzten Endes nie trennen kann, wenn man geschieden ist und Kinder hat – das zieht sich für meine Figur auch durch die nächste Staffel“, sagt Bangert. Die froh ist, dass sie jetzt auch abgespielt wird – geplant ist, dass 2019 die vierte Staffel folgt, genauso wie der ebenfalls schon fertige Copstories-Film zu Weihnachten. „Natürlich will man, dass die Leute das sehen und hat Sorge, dass die Leute es zwischendurch vergessen.“

Vergessen hat zumindest Michael Steinocher, der den manchmal etwas hitzköpfigen Inspektor Sylvester Thaler spielt, wenig. „Wenn ich die ersten zwei, drei Minuten einer Folge sehe, kann ich die Texte fast noch mitsprechen“, sagt er, der bei Soko Donau inzwischen schon wieder einen Polizisten spielt. Was ihn nicht stört: „Das hat die meiste Action.“ Wie die Kollegen hätte auch er nichts gegen eine fünfte Staffel der Copstories.

„Natürlich würden wir das noch gerne weiterspielen“, sagt Falck, der einst den Pepi Schoitl im Kaisermühlen Blues spielte. „Kaisermühlen ist Kult. Es wäre schön, wenn Ottakring auch noch Kult werden würde.“

Auf einen Blick Copstories. Ab 14. August wird die dritte Staffel der Krimiserie ausgestrahlt, immer am Dienstag um 21.05 Uhr in ORF eins. Dabei sind alte Bekannte wie Serge Falck, Kristina Bangert, Claudia Kottal, Martin Zauner und Michael Steinocher. Neu dazu kommt in der dritten Staffel Murathan Muslu. Geplant ist, 2019 die bereits fertige vierte Staffel und den Spielfilm auszustrahlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)