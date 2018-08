"Harper’s Bazaar" zeigt Musikikonen mit ihren Kindern

Für die US-Zeitschrift "Harper’s Bazaar" posierten Musiker wie Kanye West, Bruce Springsteen und Christina Aguilera mit ihren Kindern vor der Kamera. Der 68-jährige Springsteen ziert mit seiner Tochter Jessica (26) das Cover der September-Ausgabe. Dazu gibt es eine Lebensweisheit: "Mein bester Rat an meine Tochter: Konzentriere dich auf das, was dir wirklich wichtig ist." Bei dem Fotoshooting der Musikikonen machten unter anderen auch Mariah Carey, Billie Idol, Steven Tyler und Erykah Badu mit.

