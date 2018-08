Charlie Hunnam: "Kämpfe gegen den Drachen"

Auf den ersten Blick wirkt Charlie Hunnam wie der klassische Hollywood „It-Boy“. Aber der 38-Jährige verzehrt sich in lebensphilosophischen Grübeleien, die nicht zu dem durchtrainiert-glattpolierten Aussehen passen. Deshalb ist er jetzt wohl in der existentialistischen Überlebenssaga „Papillon“ zu sehen – und aus diesem Grund schafft er es auch, Misserfolge zu überwinden, die manchem Kollegen vielleicht das Genick gebrochen hätten.



Wir erleben Sie jetzt als Hauptdarsteller von „Papillon“ – aber eigentlich hatte man ja schon im vergangenen Jahr Ihren großen Durchbruch erwartet.

Charlie Hunnam: Ich weiß. Viele dachten, ich würde den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nehmen. Das hätte auch geklappt, wenn wie erwartet „King Arthur“ ein Blockbuster und „Die versunkene Stadt Z“ ein Kritikererfolg geworden wären. Aber leider war weder das eine noch das andere der Fall. Das war schon ein hartes Jahr für mich.



Wie wird man damit fertig?

Offen gestanden ist das nicht neu. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich nur einen Flop von der Arbeitslosigkeit entfernt bin. Aber kreativ haben mir diese Erfahrungen große Erfüllung verschafft. Davon abgesehen sind Erfolgserwartungen immer auch illusionär. Aber diese Branche ist eben unterfüttert von Illusionen, und viele Leute glauben daran und landen so in einer Falle.



Und Sie nicht?

Ich versuche mich immer auf den eigentlichen Arbeitsprozess zu konzentrieren. Ich versuche jeden Tag aufzustehen und meine beste Leistung abzuliefern. Und ich verbinde das alles mit einem mythologischen Konzept. Ich kämpfe mein ganzes Leben lang gegen den Drachen. Und das heißt, ich muss mich den Herausforderungen des Lebens stellen. Wenn ich das nicht tue, dann wird mich der Drache auffressen.



Wann erlebten Sie den Drachen erstmals?

Schon in meiner frühesten Jugend. Ich wuchs in Newcastle auf, das zu meiner Zeit wirtschaftlich ziemlich heruntergekommen war. Die Menschen befanden sich in einem ständigen Überlebenskampf, und diese Atmosphäre hat mich stark geprägt.



Wie schafften Sie es, da herauszukommen?

Der einzige Ausweg für mich war, zum Film zu gehen. Und das hat auch nur geklappt, weil ich per Zufall entdeckt wurde. Vorher hatte ich alle möglichen Schauspielagenturen angeschrieben.



Sie hatten doch einen Vater, der Gangster war, wenn die Gerüchte stimmen.

Nicht im strengen Sinne, aber er war ein Schrotthändler, und in dem Metier geht es ziemlich rau zu. Er war ein harter Brocken, und ich habe versucht, ihm nachzueifern.



Weil Sie auch so hart werden wollten?

So kann man das sagen. Ich geriet in viele Kämpfe, wurde oft verprügelt, und irgendwann hatte ich davon genug. Deshalb habe ich mit Jiu-Jitsu angefangen und meinen Körper trainiert. So bekam ich eine richtige Macho-Ausstrahlung. Dieses Image habe ich dann auch in meinen Filmen kultiviert.



Papillon kämpft um sein Überleben, weil er nach Freiheit strebt. Wann fühlen Sie sich frei?

In den Momenten, in denen ich gerade nicht an diesen Kampf und an meine Verantwortlichkeiten denken muss. Aber ich weiß, dass Freiheit sehr flüchtig ist. Sie ist eine Illusion. Es hatte auch etwas Befreiendes, als ich diese ganzen Enttäuschungen überwinden musste.



Inwiefern?

Weil ich danach trotzdem noch das Bedürfnis und die Sehnsucht spürte, etwas Kreatives zu machen. Deshalb habe ich mich hingesetzt und ein Drehbuch geschrieben, das ich jetzt auf den Markt bringen möchte. Ich hoffe, dass ich es verkaufen kann, aber selbst wenn mir das nicht gelingt, ändert das nichts an meinem Gefühl.



Gibt es Menschen, die Ihnen bei den Kämpfen Ihres Lebens helfen?

Ich habe das Glück, dass ich seit vielen Jahren mit meiner Freundin zusammen bin, die mich unglaublich unterstützt. Auch meine Mutter hilft mir, und ich habe außerdem wunderbare Freunde. Aber effektiv kann dir niemand helfen, durch dieses dunkle Tal des Daseins zu gehen. Jeder ist letztlich allein. Dessen bin ich mir voll bewusst.

Steckbrief Charlie Hunnam wurde 1980 in Newcastle, England, geboren. Mit neun Jahren hatte er einige Gastauftritte in der Serie „Byker Grove“. Weltweit bekannt machte ihn „Nicholas Nickleby“ (2003), außerdem war er in der US-Serie „Sons of Anarchy“ zu sehen. „King Arthur“ kam 2017 ins Kino, „Die versunkene Stadt Z“ wurde 2017 bei der Berlinale vorgestellt. Aktuell ist Hunnam im Film „Papillon“ zu sehen, der auf dem gleichnamigen Roman von Henri Charrière basiert.

