Bieber und Baldwin: Nackt vor dem Altar?

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Justin Bieber und Hailey Baldwin, die nach wenigen Wochen Beziehung erst vor Kurzem ihre Verlobung bekannt gaben, wollen sich in absehbarer Zeit das Eheversprechen geben. Nachdem erst kürzlich bekannt wurde (unter anderem berichtete "Entertainment Tonight"), dass das Paar im kleinen Kreis in Kanada, der Heimat des Sängers, heiraten möchte - abgeschieden von Fans und Presse - wird ein weiteres Detail zur Starhochzeit bekannt.

Wie der "National Enquirer" berichtet, möchte der 24-jährige Bräutigam im Adamskostüm vor den Traualtar treten. „Justin fühle sich am freisten, wenn er nackt ist. Er zieht sich wann immer möglich aus und läuft, wie Gott ihn schuf durch sein Haus“, meint ein Insider. Seine 21-jährigen Verlobte soll davon eher wenig begeistert sein.

Auf Rücksicht vor Hailey Familie wollen die Zwei zunächst ganz traditionell in Kleid und Anzug in einer Kirche in Ontario heiraten. Haileys Vater, Schauspieler Stephen Baldwin, gilt als äußerst konservativ und religiös. Danach soll eine zweite Zeremonie geben. Am Strand will Justin ganz privat seiner Hailey zum zweiten Mal das Ja-Wort geben – dann wie Gott sie schuf. Bieber gilt als Fan der Freikörperkultur. Auf seinem Instagram-Account teilt er gerne freizügige Fotos von sich und seinem tätowierten Körper.

Erst Anfang Juli hielt Bieber, der als tief religiös gilt, bei einem Abendessen auf den Bahamas um die Hand des Models an. Er verkündete, „fest entschlossen“ zu sein, den Rest seines Lebens „mit der Liebe seines Lebens“ verbringen zu wollen und sie stets mit „Geduld und Zuneigung“ zu lieben.

Bieber und Baldwin waren bereits 2016 kurz miteinander liiert. Anfang des Jahres turtelte Bieber noch mit seiner On-Off-Freundin Selena Gomez. Die beiden waren von 2011 bis 2014 immer mal wieder zusammen. Baldwin war zwischenzeitlich in einer Beziehung mit dem kanadischen Sänger Shawn Mendes.

(red.)