Aretha Franklin laut Freund schwer erkrankt

Die legendäre US-Soul-Diva Aretha Franklin ist schwer erkrankt, wie Roger Friedman, Journalist und Freund der Familie, auf der Website "Showbiz 411" bekanntgibt. Die Familie bitte um "Gebete und Privatsphäre". In ihrer Jahrzehnte andauernden Karriere gewann sie 18 Grammys.

Im Jahr 2010 wurde bei der heute 76-jährigen Aretha Franklin Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Ihr letzter großer Auftritt fand am 2. November 2017 für die Elton John AIDS Foundation in New York statt.

(APA/AFP)