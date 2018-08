Miroslava Svolikova: "In Tokio ist alles schön und sicher!"

In Ihrem Stück „Europa flieht nach Europa“, das heuer im Juni in Berlin bei den Autorentagen uraufgeführt wurde und ab 3. Oktober in Wien zu sehen ist, geht es auch um Zerstückelung. Diese spielt in der Mythologie eine große Rolle – und im Splatter-Movie. Horror ist ein Kunstgenre geworden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)