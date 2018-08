Vorermittlungen gegen Depardieu wegen Vergewaltigung

Gegen den Schauspieler Gerard Depardieu sollen nach Angaben aus Justizkreisen wegen Sexualstraftaten Vorermittlungen laufen. Den Angaben zufolge geht es um Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe.

Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtet, soll am 27. August die Anzeige einer jungen Tänzerin und Schauspielerin bei der Gendarmerie in Lambesc eingegangen sein. Sie gab an, Anfang August von Depardieu in dessen Pariser Villa sexuell missbraucht worden zu sein.

Depardieus Anwalt Herve Temime erklärte, der Schauspieler weise jeden Vorwurf zurück: "Die behaupteten Fakten stellen eine schwere Vorverurteilung dar. Gerald Depardieu weist sie mit aller Entschiedenheit zurück. Er hat nie auch nur das kleinste Vergehen begangen und ich bin überzeugt, dass diese Anklage juristisch keinen Erfolg haben wird."

(APA/AFP/Red)