Lieder über die Hoamat

Es geht um Dinge wie den „Letzten Tschick“. Um melancholische Erinnerungen ans Räuber- und Indianer-Spielen. Manchmal darum, Dinge „gemeinsam“ anzugehen. Und manchmal einfach darum, sich in oktoberfesttauglicher Ohrwurmmelodie je nach Hörer mit oder ohne Ironie noch „A Hoibe“ zu wünschen. BlankWeinek heißt das Musikprojekt, das einen steirischen Wahlmünchner und einen gebürtigen Bayern zusammengeführt hat, um über das zu singen, was sie mit „Dahoam“ verbinden.

Auf der einen Seite: Andreas Weinek, Eisenerzer, gelernter Anwalt, aus der Plattenindustrie kommend (dort hat er u. a. Hubert von Goisern auf den Weg gebracht) und seit einigen Jahren beim Fernsehen – er leitet unter anderem in München den History Channel. Für die Lieder, die er selbst schrieb, war er auf die Suche nach einem bayrisch singenden Sänger gegangen – und in Schauspieler Harry Blank fündig geworden. Es habe sich durchaus nach Casting angefühlt, erzählt Blank in Wien am Tag vor einem Gastspiel im Tunnel. Und er habe schon ziemlich auf den Zuschlag gehofft.

Blank hatte in seinen Zwanzigern in einer Band gesungen, konnte aktuell allerdings nur das Titellied jener Serie vorweisen, in der er seit 2007 einen Mechaniker spielt. Dass er zum ersten Treffen durch Zufall mit einem Thomas-Bernhard-Buch kam, sei wohl durchaus zuträglich gewesen. Wie Weinek sei er großer Bernhard-Fan, „wobei, wer ist das nicht“. Über die Jahre sei man zu Freunden geworden, „auch wenn es künstlerisch schon manchmal scheppert“.

Gemeinsam haben die beiden jedenfalls den Begriff des bayrischen Chansons geprägt; mit Blank als musikalischer Erzählerstimme. Mit Anklängen aus Folk, Country und Volksmusik widmen sie sich der Nacht und der menschlichen Selbstzerstörung, vor allem aber eint die beiden die Sehnsucht nach einem anderen, besseren Ort. Blank hatte ebendiese einst die Flucht ergreifen lassen. Er ging zunächst nach New York, später nach Berlin, Hamburg, Straßburg, Rom, auch in Wien lebte er ein Jahr. „Überall bin ich mit Mann und Maus, in vollem Ornat hingezogen“, nur um letztlich festzustellen: „Die Leute sind überall schwierig, wenn's drauf ankommt.“

Am Ende landete er just wieder in seiner bayrischen Heimat, dann auch noch in einer Serie mit dem Titel „Dahoam is Dahoam“: eine Art tägliche Lindenstraße vom Land. Eine „Dorfsaga“ nennt es Blank, mit Wirt und Apotheke, Tankstelle und Kirche und dem zugehörigen Personal, „relativ derb, nicht immer wahnsinnig tiefsinnig, aber manchmal auf den Punkt“. Was genau Heimat ist, darüber sind sich Blank und Weinek freilich nicht einmal einig. Während der Steirer Weinek heute Bayern als selbige bezeichne, habe er, Blank, dabei vor allem die eigene Kindheit im Kopf. „Die im Sommer in voller Reife stehenden Felder“ im heimatlichen Paartal: „Wenn ich das sehe, macht es bei mir Klick.“

In Summe sei die Frage nach der Heimat jedenfalls brisanter als noch vor 20 Jahren, „weil der Begriff inzwischen mit einer rechtspolitischen Auffassung verbunden ist, und das ist gemein und unangebracht. Heimat hat eine emotionale Komponente. Sie hat mit dem Wohlbefinden eines Menschen zu tun.“ Und das sei nichts, was man jemandem absprechen könne.

AUF EINEN BLICK BlankWeinek heißt das Musikprojekt von Schauspieler Harry Blank („Dahoam is Dahoam“) und History-Channel-Chef Andreas Weinek (er ist wiederum der Bruder von Schauspieler und Weinbauer Martin Weinek, dem Inspektor Kunz in „Kommissar Rex“). Gemeinsam engagieren sie sich auch in der Initiative „Künstler mit Herz“, die sich ursprünglich gegen die AfD in Bayern richtete, inzwischen ihre Kritik aber auf die CSU erweitert hat. Am Samstag spielen die beiden in Wien: 20 Uhr, Tunnel, Florianigasse 39.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)