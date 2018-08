Ein Opern- und Operettenhaus fürs Volk

Eine gigantische Torte darf Volksoperndirektor Robert Meyer zum Auftakt der neuen Saison anschneiden. Sie wurde aus Anlass des 120. Geburtstags des einstigen Kaiserjubiläums-Stadttheaters gebacken und darf vom Publikum verzehrt werden, das sich zum Geburtstagsfest einfindet.

Zelebriert wird der Jubeltag heute, Samstag, im Arne-Carlsson-Park unterhalb der Volksoper. Um 16 Uhr wird die Torte serviert. Danach beginnt ein Unterhaltungsprogramm, das zunächst vor allem auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sein wird. Damit dokumentiert die Volksoper, dass sie ihrem Namen in jüngster Zeit auch durch den konsequenten Ausbau ihres Kinder- und Jugendprogramms gerecht wird.

Auf verschiedenen Ebenen – beginnend mit Schulprojekten bis hin zum professionellen Kinderchor – fördert man im Haus am Gürtel den Publikums- wie den Künstlernachwuchs. Auch die Maskenbildner der Volksoper werden während des Geburtstagsfests in diesem Sinne aktiv, wenn es ums Kinderschminken nahe der eigens aufgebauten Hüpfburg geht.

Auch Erwachsene dürfen sich am musiktheatralischen Quiz beteiligen, bei dem im Lauf des Nachmittags attraktive Preise zu gewinnen sind.

Ab 19.30 Uhr geht das Fest – das bei Schlechtwetter ins Haus übersiedelt – in ein Livekonzert unter Alfred Eschwés Leitung über, bei dem sich prominente Solisten von Daniela Fally bis Maria Happel und Boris Eder in Szenen und Arien präsentieren, die auf das künstlerische Programm der Volksoper in der neuen Spielzeit Lust machen sollen. Christoph Wagner-Trenkwitz moderiert das Programm, das von Lortzing, Bernstein und Puccini bis Gershwin reicht.

Erfahren wird man dabei wohl auch allerhand über die bewegte Geschichte des im Dezember 1898 eröffneten Theaterbaus, der ursprünglich als Sprechtheater für breite Bevölkerungsschichten – allerdings ohne Subventionen – gedacht war. Schon 1903 musste der Spielplan neu ausgerichtet werden, und das Kaiserjubiläums-Stadttheater wurde zur veritablen „Volksoper“. (sin)

