Die neue Bruderschaft der Friseure

Natürlich erinnern sie irgendwie an die Hells Angels, mit ihren schwarzen Klamotten, den Lederjacken, den offiziell klingenden Titeln. Mit Motorrädern hätten sie freilich dennoch nichts zu tun, sagt Johann Glaser. Nur mit Scheren. Denn die Barber Angels sind: Friseure.

Gegründet 2016 in Deutschland, gibt es die „Bruderschaft“, wie man sich trotz weiblicher Mitglieder nennt, seit Kurzem auch in Österreich. 17 Mitglieder hat sie bisher: In Schladming und Paternion, im Pongau, in Linz oder Krems. An diesem Sonntag sind die österreichischen Barber Angels (auf eigene Kosten) nach Wien gekommen. Ihre Anlaufstelle: die Wohnungsloseneinrichtung Neunerhaus. Ihr Ziel: deren Klienten die Haare zu schneiden.

Während seine „Engel“ in ihren Lederjacken gerade vom Frühstück kommen und sich vor Beginn des Neunerhaus-Fests noch zu einer Stadtführung treffen, nimmt Johann Glaser, ihr Präsident, im Foyer des Falkensteiner-Hotels Platz. Sinn und Zweck seiner Organisation sei, „Bedürftigen und Wohnungslosen“ – das Wort Obdachlose verwende er bewusst nicht, „das bedeutet eine Degradierung“ – mit den Mitteln eines Friseurs zu „mehr Würde und Selbstvertrauen“ zu verhelfen, erklärt der Barbier aus Pörtschach. „Es geht darum, nicht irgendeine Zahl auf einen Zahlschein zu schreiben, sondern mit dem zu helfen, was wir können.“

Die Idee zu den Barber Angels hatte sein Kollege Claus Niedermaier im süddeutschen Biberach, der an diesem Sonntag ebenfalls nach Wien gekommen ist. An einem Novemberabend bei Minus 15 Grad habe er in einem Fernsehbeitrag gesehen, „wie obdachlose Menschen in München erfroren sind. Und da habe ich mir gedacht: Was kann ich tun, um das zu ändern? Ich habe nicht genug Geld, um allen zu helfen.“ Was er habe, dachte er, „das ist mein Handwerk“. Eines, das dabei helfen könne, „dass man den Menschen ihre Situation nicht von vornherein ansieht. Und das vielleicht ihre Chance erhöht, wieder zurückzufinden.“

„Wir planen nicht, wir tun“

Noch in derselben Nacht habe er das Konzept auf ein paar Blättern niedergeschrieben, als Nächstes „zehn der besten Friseure Deutschlands angerufen, am nächsten Sonntag haben wir schon in der Münchner Bahnhofsmission Haare geschnitten“.

„Wir Friseure sind spontan“, sagt auch Österreich-Präsident Glaser. „Bei uns gibt es keine Brainstormings und Meetings und Flipcharts. Wir planen nicht, wir tun es einfach.“ Behandelt würden die Interessenten wie jeder andere Kunde. „Wir fragen nicht, was passiert ist, das interessiert uns nicht. Wir wollen einfach jenen, die sich den Friseur nicht leisten können, die Haare schneiden.“ Aber natürlich erfahre man trotzdem die eine oder andere Lebensgeschichte, die einem bewusst mache, „wie schnell es gehen kann“.

Glaser selbst führt, nach Anfangsjahren mit Wettbewerben und Modenschauen, das Friseurgeschäft seines Vaters in Pörtschach, ein zweites in Klagenfurt hat er seiner Tochter übergeben; dazu hat er vor fünf Jahren in Klagenfurt einen von Österreichs ersten Barber Shops gegründet. „Ich habe“, sagt er, „immer Glück gehabt.“

Nach Österreich gebracht hat die Idee der Barber Angels Kerstin Distler, selbst nicht Friseurin, sondern Marketingfachfrau und fürs Organisatorische zuständig. Sie erzählt vom ersten Einsatz der Barber Angels in Salzburg, bei dem ein Interessent von obdachlosen Kollegen gewarnt worden ist, vorsichtig zu sein: „Es gebe heutzutage nichts umsonst. Schon gar keinen Haarschnitt.“ Dabei sei gerade dieser „so wichtig fürs persönliche Auftreten“, sagt sie und berichtet von einer Frau, die kurz vor einem Vorstellungsgespräch gestanden sei. „Sie meinte, jetzt habe sie den nötigen Mut.“

Bei ihrer Tätigkeit arbeiten die Friseure mit Einrichtungen wie der Caritas oder dem Neunerhaus zusammen. „Sie stellen den Kontakt her“, sagt Glaser, das Ganze finde „in der Sicherheit der Einrichtung“ statt. Bis Jahresende will er 30Friseure an Bord haben, Wien sei da besonders wichtig. Weiteres Ziel sei ein europaweites Netzwerk. Und man hoffe, dass andere Branchen dem Beispiel der Friseure folgen.

AUF EINEN BLICK Barber Angels Brotherhood nennt sich ein Klub von Friseuren, die Bedürftigen Haare und Bärte schneiden. Gegründet 2016 in Deutschland, verstehen sie sich als neutral in Politik und Religion und haben gut 200 Mitglieder. Der junge Österreich-Ableger hat derzeit 17 Mitglieder, weitere – nicht zuletzt in Wien – werden gesucht. Ziel ist, in ganz Österreich vertreten zu sein und in jedem Bundesland drei- bis viermal pro Jahr in Sozialeinrichtungen ihre Dienste anzubieten. Web:www.b-a-b.club Web:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)