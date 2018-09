CNN wendet sich von Asia Argento ab

Nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs zieht nun auch CNN zwei Episoden der Sendung "Parts Unknown" zurück, in denen die Schauspielerin Asia Argento zu sehen ist. "Im Lichte der jüngsten Berichte über Asia Argento wird CNN bis auf Weiteres keine weiteren Folgen von 'Parts Unknown' senden, von denen sie ein Teil war", sagte ein Sprecher des Senders "Buzzfeed News". In der Show präsentiert der inzwischen verstorbene Koch und frühere Lebensgefährte von Argento, Anthony Bourdain, Restaurants aus aller Welt. Die Folgen "Rom", "Süditalien" und "Hong Kong" wurden nun aus dem Programm gestrichen. Zuvor verabschiedete sich schon "X Factor Italy" von Argento, nachdem die Vorwürfe laut wurden.

Die "New York Times" hatte vor einigen Wochen berichtet, Argento habe den heute 22 Jahre alten Schauspieler Jimmy Bennett in Kalifornien missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt war. Sexuelle Handlungen mit Unter-18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar. Bennett habe Jahre später 3,5 Millionen Dollar von Argento gefordert, in diesem Frühjahr hätten sie sich auf 380.000 Dollar (rund 330.000 Euro) geeinigt. Argento hatte den Bericht der Zeitung wenige Tage später deutlich zurückgewiesen. Bennett sprach von einem "Ereignis", das ihm widerfahren sei und einer "Person, die mir Unrecht getan hat" - was genau er Argento vorwirft, ließ er aber offen.

Harvey Weinstein: Diese Frauen klagen an

(Red.)