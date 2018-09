Familienfoto im Anzengruber

Willi Resetarits steht mit einem Teller Chili con Carne hinter der Budl, Roman Gregory bedient sich beim Wein, Harry Stojka isst Guglhupf und spielt Karten, Conchita sitzt verträumt an der Bar. Ja, das Anzengruber gilt in Wien als Künstlercafé – aber so viele wie auf Lukas Hüllers Foto sind es sonst nie.

Es ist ein riesiges, detailverliebtes Suchbild, das der Fotograf zugunsten des Integrationshauses produziert hat, und es hält einige Überraschungen bereit. Mit 20 oder 30 Musikern hätte er gerechnet, sagt Hüller, „aber dann hat es eine Eigendynamik bekommen“. Mehr als 60 sind es letztlich geworden, „mehr hätte man dann auch gar nicht mehr erkannt“.

Vier Shootings und 100 Stunden Postproduktion waren notwendig, um das Foto wie eine einzige Momentaufnahme aussehen zu lassen. Es gebe nicht viele, die derartige Panoramabilder mit Menschen darauf machen, sagt Hüller. Wenn sich jemand bewegt, „hat er schnell einmal nur einen halben Körper oder drei Köpfe.“ Hüller selbst hat sich genau darauf spezialisiert. Aus der künstlerischen Fotografie kommend, hat er früh mit Nachstellungen von Gemälden begonnen. Größtes und aufwendigstes Projekt waren Hieronymus Boschs „Sieben Todsünden“: „Eine Auseinandersetzung in Bildern mit Werten.“

Spiel mit Raum und Zeit

Hüller hat in Brüssel die Meisterklasse für Fotografie an der Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre absolviert. Noch während des Studiums baute er selbst eine analoge Panoramakamera. Ihn faszinieren die Möglichkeiten, „viel Raum zu haben und mit der Zeit zu spielen, und inszenieren wollte ich schon immer“.

Nach den Sünden kamen die Menschenrechte: Die katholische Kirche, sagt Hüller, habe es immer gut verstanden, sich in Bildern auszudrücken; etwas, das man von der UNO nicht behaupten könne. „Zu den Menschenrechten gibt es viel in schriftlicher Form, aber was ist mit den Milliarden Menschen, die nicht lesen und schreiben lernen durften?“ Gemeinsam mit Kindern in Südafrika hat er daher jeden der 30 Artikel der Charta fotografisch bebildert. Projektentwicklung gehöre dabei zu seinem Künstlerbild. Er überlege sich: „Was kann ich mit Bilderwelten schaffen? Und dann suche ich mir die passenden Partner.“ Viel habe er dabei von Paulus Manker gelernt, dessen „Alma“-Inszenierungen er auf der ganzen Welt fotografiert hat.

Mit seinem Verein Child of Play war Hüller in den vergangenen Jahren international aktiv. Inspiriert von Bruegels „Die Kinderspiele“ fotografierte er spielende Kinder in verschiedenen Kulturen; ein andermal Maler Gottfried Helnwein umgeben von Kindern mit Masken in Kiki Kogelniks Heimatstadt Bleiburg. Und weil ihm die Themen Flucht und Migration international ständig begegneten, „aber natürlich auch in Österreich ein Thema sind“, entstand nun die „Staged Band“ aus heimischen Musikern.

„Kana is a Oasch“ lautet der etwas derbe, an den Nino aus Wien („Du Oasch“) erinnernde Titel. „Weil es mich ankotzt, dass es auf allen Seiten immer gegen jemanden geht. Jeder hat irgendwo etwas Gutes.“ Der Nino war es auch, der schnell zur Drehscheibe wurde, Voodoo Jürgens und Skero, Ernst Molden oder die 5/8erl in Ehr'n dazuholte. Besonders, so Hüller, freuen ihn Blind Petition, eine 1974 in seinem Heimatbezirk Favoriten gegründete Hardrock-Band. Weitere mögliche Berufsgruppen hat er auch schon im Kopf. Es läge auf der Hand, Ähnliches, vielleicht jährlich, auch mit Kabarettisten, Schauspielern, klassischen Musikern oder Sportlern zu inszenieren.

AUF EINEN BLICK The Staged Band nennt sich ein Fotoprojekt von Lukas Hüller „als Zeichen für Integration und gegen Hass“. Mehr als 60 Popmusiker, darunter Nino, Voodoo Jürgens, Willi Resetarits, Conchita, Marianne Mendt, Attwenger, Roland Neuwirth, Russkaja, Roman Gregory, Schiffkowitz, Harri Stojka, Lukas Lauermann, Boris Bukowski oder Naked Lunch, hat er dafür im Café Anzengruber fotografiert. Präsentiert wird das Bild heute mit einem Konzert für geladene Gäste im Bank Austria Salon. Das Bild gibt es ab 20 Euro als Poster, dazu Editionen ab 250 und Kunstauflagen für bis zu 4000 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)