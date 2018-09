Der Würstelstand lernt laufen

„Fairy floss“, sagt Jake Moss. Zuckerwatte. So nennt der Australier jene Art des Journalismus, die er mit seinem englischsprachigen Onlinemagazin bietet. Dass selbiges ausgerechnet Vienna Würstelstand heißt, mischt zwar süß und pikant. Aber im Grunde geht es ums Gleiche: Um etwas, das schnell zu konsumieren ist und ein gutes Gefühl hinterlässt.

Viereinhalb Jahre ist es her, dass Moss seinen Würstelstand aufgemacht hat, um anderen Expats den Zugang zur Stadt zu erleichtern. Er selbst war nur einen Monat zuvor durch Zufall in der Stadt gelandet. In Australien hatte der Journalist bis dahin für eine Zeitung als Buschreporter gearbeitet; war mit seinem Allradler auf der Suche nach Geschichten in Aborigines-Communities und Minenstädten unterwegs gewesen, hatte über schrullige Charaktere in Australiens „Wildem Westen“ und Umweltthemen berichtet.

Dann wurde eingespart, Moss in die Onlineredaktion versetzt. „Ich habe es gehasst“, sagt er. Vieles von dem, was da publiziert wurde, sei unvollständig gewesen. „Also habe ich gekündigt.“ Mit dem Auto machte er sich auf die Reise nach Europa, jenen Kontinent, von dem man in Australien schon in den Kinderbüchern liest.

Eineinhalb Jahre lang war er unterwegs, fuhr durch Südostasien, China, Zentralasien; recherchierte unterwegs und verkaufte die Geschichten an seine alte Zeitung, den „Guardian“ oder die „New York Times“. Ab China wurde die Internetverbindung schlechter, das Geld weniger. Per Anhalter schlug er sich bis Wien durch, wo er einen Bekannten hatte. Er habe eine Bruchlandung auf dessen Couch hingelegt, erinnert er sich amüsiert.

Expats und Einheimische

Bald fiel ihm auf, dass Wien zu jener Zeit keine englischsprachige Publikation hatte („Vienna Review“ wurde 2013 eingestellt, „Metropole“ gibt es erst seit 2015). Nach einem Monat gründete er Vienna Würstelstand. Als Zielpublikum hatte er die 20.000 Expats im Kopf. Inzwischen hat die Seite rund 50.000 Nutzer, die Hälfte sind Einheimische. Lose angelehnt an das internationale „Time Out“-Magazin, bietet Vienna Würstelstand listenartige Tipps à la „Sechs Orte in der Natur, an die man in Wien flüchten kann“, „Sieben von Wien inspirierte Sprünge ins Wasser“ (mit Figuren wie „Schnitzel“ oder „Riesenrad“) oder „Acht Bilder der charmantesten kleinen Straßen in der Altstadt“.

Die Wassersprünge kamen dabei schon als Video daher. Im vergangenen Jahr hat Moss das Format immer wieder getestet, es sei gut angekommen, „was vorhersehbar war“. Nun will er den Würstelstand mit einer Crowdfunding-Kampagne „aufs nächste Level heben“. Vienna Senf soll der neue Videokanal heißen; Prominente und normalsterbliche Einheimische sollen darin Tipps aus ihrem Grätzel liefern, Omas und Opas in „Kaffee und Kuchen“ zu Wort kommen. Für die Videos sei es höchste Zeit, wie er findet. „Eigentlich hätten wir das schon früher tun sollen.“

Daneben plant Moss Podcasts (Titel: „Heast“), fürs nächste Jahr außerdem mehr physische Präsenz – etwa mit saisonalen Printausgaben oder einem Würstelwandertag. Apropos Präsenz: Das internationale Würstelstand-Team residiert nun im Start-up-Hub Das Packhaus in der Marxergasse. Dass sich im neuen Büro ein herrenloses Würstelkostüm fand, darf als skurriler Zufall betrachtet werden. Fürs Schlager-Werbevideo für den neuen Senf-Kanal kam es jedenfalls gerade recht.

Auf einen Blick Vienna Würstelstand ist ein englischsprachiges Online-Magazin mit Wien-Tipps. Erfunden vom Australier Jake Moss, besteht die Redaktion aus einem bunten Team aus Kolumbien, Brasilien, Amerika, Deutschland und Österreich. Daneben hat Moss auch eine Content-Agentur gegründet.

Senffest: Mit einer Crowdfunding-Kampagne sollen 25.000 Euro für den Videokanal Vienna Senf gesammelt werden. Auftakt ist Donnerstag Abend mit einem Fest in der Westbar im Hof der Galerie Westlicht.

18 bis 22 Uhr, pay as you wish.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)