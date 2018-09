Belvedere 21 soll sich zum Schweizergarten öffnen

„Spirit of 68“, das ist nicht nur das Jahresthema des Belvedere 21, es war auch das Motto des Fundraising-Dinners, zu dem Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann am Dienstagabend 400 Gäste geladen hatten. Und es stand in gewissem Sinn auch für das Ziel des Abends. „1968 steht für Umbruch, Aufbruch und Befreiung. In diesem Sinne kommt der Erlös der Veranstaltung der geplanten Öffnung des Belvedere 21 zum Schweizergarten hin zugute“, erklärte Rollig. Mit dieser Öffnung werde das Belvedere 21 noch besser in das neu entstehende Stadtviertel rund um den Wiener Hauptbahnhof eingebunden.

Gefeiert und gespeist wurde – eine seltene Gelegenheit – in der großen Ausstellungshalle, den passenden Rahmen bot die Kunst von Polly Apfelbaum. Die US-Künstlerin bespielt bis Jänner 2019 den nach vielen Jahren wieder von allen Einbauten befreiten Ausstellungsraum im Obergeschoss des Belvedere 21. Dort lädt Apfelbaum mit begehbaren Teppicharbeiten zum Verweilen und zur Wahrnehmung des Raums und seiner Architektur ein. Architekt Adolf Krischanitz präsentierte seinen Entwurf der künftigen Öffnung des Skulpturengartens des Belvedere 21 hin zum Schweizergarten. Mit dabei u. a. Künstler von Hermann Nitsch über Eva Schlegel und Brigitte Kowanz bis Christian Ludwig Attersee.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)