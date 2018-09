Attersee: Ein Mosaik-Kunstwerk für Gesiba

Politik und Kunst haben oft Gemeinsamkeiten. So trafen sich am Mittwoch Michael Ludwig (Wiener Bürgermeister) und Christian Ludwig (Maler) – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Christian Ludwig Attersee – in der frisch renovierten Zentrale des gemeinnützigen Wohnbauträgers Gesiba im ersten Wiener Gemeindebezirk. Dort ging es um die Präsentation des Kunstwerkes „Tag und Nacht“, das Attersee gestaltet hatte.

Konkret wurden die Wände des Eingangsbereich des Kundenzentrums mit einem Mosaik-Kunstwerk Attersees gestaltet, „das eine Mischung aus allen Elementen der Malerei ist“, wie der Künstler erklärte. Darunter sind auch „Fische der Nacht“ zu sehen. Ludwig (Michael), der als kunstaffin gilt, betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, Wohnhausanlagen mit Lebensgefühl zu errichten. Ein Weg dafür sei eine künstlerische Gestaltung. (stu)

